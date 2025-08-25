Mueren varias aves en el estanque de Los Lotos en el Parque de María Luisa

Cinco crías de pato y una paloma han aparecido muertas en el estanque de Los Lotos del Parque de María Luisa. Esta mañana, los cuerpos de las aves seguían flotando en este espacio. Una estampa que contrastaba con el trasiego de turistas, quienes no dudaban en sentarse en los bancos aledaños para descansar al resguardo de los árboles y en hacerse selfis sin detener su mirada en los cadáveres. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han explicado a este periódico que están investigando las causas de las muertes junto con los profesionales del zoosanitario. No obstante, han recalcado que el estanque se limpió durante el mes de julio.

No es la primera vez que ocurre un suceso de estas características durante los meses de verano. Sin ir más lejos, el año pasado aparecieron 13 especies muertas en este mismo estanque. La hipótesis principal que se barajó entonces fue una pelea entre las propias aves. En ese momento, el Consistorio tomó la decisión de vaciar el estanque durante dos semanas para llevar a cabo diferentes funciones de limpieza y mantenimiento y también solicitaron una reunión a Pacma para trabajar de forma conjunta respecto a la avifauna de los parques de la ciudad.

Los cuerpos de dos crías de patos flotan en el estanque de Los Lotos. / D. S.

Sin embargo, el partido animalista ha señalado a este periódico que solo se han producido dos encuentros con el Ayuntamiento desde el anuncio. Muy lejos de la mesa de trabajo coordinado que el gobierno pretendía conformar. "Queremos denunciar que un año después seguimos igual o peor", indican fuentes de Pacma y hacen hincapié en que han solicitado al Consistorio un listado con "todas las actuaciones que se han llevado a cabo" a lo largo del último año.

Limpieza del estanque el pasado julio. / Ayuntamiento de Sevilla

Los animalistas sostienen que las fuentes de los parques de la ciudad "no cuentan con depuradoras" y, en concreto, la de Los Lotos "no tiene respirador siquiera". En este sentido, sugieren que las muertes de las cinco aves podría deberse a "los tratamientos fitosanitarios" que se "aplican en las palmeras" que rodean el espacio y que caen sobre el agua del estanque.