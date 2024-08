Denuncian el abandono de las aves del parque de María Luisa cuyo estanque se vació para su limpieza

Decenas de personas en redes sociales denuncian el posible caso de abandono de las aves del parque de María Luisa después de que el Ayuntamiento procediera a vaciar el estanque en el que estaban, el de Los Lotos, tras la aparición de trece especies muertas en circunstancias desconocidas. Desde el consistorio han asegurado que mañana, miércoles, 7 de agosto, el estanque volverá a tener agua después de que hayan tenido que reparar una tubería del circuito.

Asociaciones animalistas y otros grupos políticos, así como vecinos y vecinas de Sevilla, han denunciado la falta de asistencia a las aves durante estos días así como que no las hayan trasladado a otros lugares para garantizar su bienestar.

Dos semanas sin estanque

El pasado 24 de julio el Ayuntamiento de Sevilla, a través del área de Arbolado de Parques y Jardines, procedía a vaciar el estanque de Los Lotos, del Parque de María Luisa para realizar labores de limpieza con las que se pretendía garantizar la seguridad de sus animales. Esto sucedía después de que aparecieran trece aves muertas en el estanque (once cisnes y dos patos).

Tal y como transmitió Evelia Rincón, delegada de limpieza, arbolado y parques y jardines, «nuestra prioridad es garantizar la seguridad y el bienestar de los animales, por ello hemos vaciado este estanque y llevaremos a cabo un análisis exhaustivo».

Desde ese momento y con temperaturas que han superado los 40 grados en la ciudad, el estanque ha permanecido vacío durante dos semanas debido a que, según explican desde el Ayuntamiento, una de las tuberías se encontraba rota y han tenido que repararla antes de volverlo a llenar.

Denuncia social

En el consitorio aseguran que las aves has estado atendidas con comida y agua por parte de sus trabajadores en todo momento. Algo que no casa con algunos de los vídeos que han circulado por redes sociales en los que se ve a los animales agonizando en el suelo.

Vecinos y vecinas de Sevilla que han denunciado la situación no entienden por qué no se ha procedido al traslado de las aves antes de drenar el estanque. En el Ayuntamiento explican que el resto de fuentes del parque, a excepción de la del estanque, estaban activas y que no se puede trasladar a todas las aves a otro lugar, como el parque de Miraflores, puesto que ellas se mueven libremente por la zona.

El estado de las aguas

Respecto al análisis de las aguas, el estudio llevado a cabo por el Ayuntamiento ha concluido que se encontraban en buen estado y que la muerte de las trece aves ha podido deberse a una pelea entre los propios animales. Esta hipótesis, sin embargo, no se ha podido confirmar ya que no se ha llevado a cabo una necrosia de las mismas.

Desde Pacma Sevilla consideran poco plausible la teoría de que la muerte de las aves se debiera a una pelea entre ellas y denuncian que no les hayan permitido acceder a dichos informes ni les hayan dejado analizar las aguas antes de vaciar la zona. En su opinión, tienen dudas sobre si los productos fitosanitarios que echan a las palmeras estén contaminando las aguas del estanque de Los Lotos.

En el Ayuntamiento aseguran que el informe, que están interpretando para hacerlo más accesible, ha concluido que el agua no estaba contaminada y, por tanto, descartan esa idea.

Situación actual del estanque

En la actualidad el estanque sigue vacío, con previsión de que empiece a llenarse mañana, 7 de agosto. La fuente que se sitúa en el centro del mismo se ha activado hoy, 6 de agosto, ya que están haciendo pruebas en el circuito para verificar su correcto funcionamiento.

No es la primera vez que se tienen que llevar a cabo labores de este tipo en los estanques de la ciudad. Desde Pacma Sevilla aseguran que llevan años denunciando que los estanques de Sevilla no cuentan con depuradoras ni con sistemas de aireación, necesarios para que el agua se mantenga en buen estado y no se pudra.

En este sentido, el 25 de julio, un día después del vaciado del estanque de Los Lotos, emitieron un comunicado en el que exigen que haya un protocolo de alimentación y cuidados de la avifauna de Sevilla, así como un censo de las diferentes especies con el que se pueda garantizar el seguimiento y bienestar de las mismas.

Mientras tanto, algunas personas como Sandra, de la cuenta @veggie_en_sevilla en Instagram, que ha servido de altavoz de denuncia de esta situación, se siguen acercando al parque para comprobar el estado en el que están los patos y darles comida y agua hasta que puedan volver a su estanque.