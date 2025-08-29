Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla en la Operación Retorno del Verano este viernes 29 de agosto
Informamos de lo más destacado en las carreteras de la provincia y sus proximidades.
Sevilla estrena un nuevo radar en la A-4 que comenzará a multar en septiembre: esta es su ubicación
Arranca la Operación Retorno del Verano 2025, unos días complicados en las carreteras. A las personas que se desplazan a las playas durante el fin de semana se suman quienes regresan de sus vacaciones. Habrá mucho movimiento en ambas direcciones y, sin duda, esto se reflejará en las vías de la provincia de Sevilla, especialmente en la AP-4 y en la A-49, que comunican la capital hispalense con los litorales gaditano y onubense, respectivamente. También se verán afectadas la A-4, la N-IV, la SE-30 y la A-66.
Para este viernes, el momento de mayor intensidad de circulación se prevé entre las 15:00 y las 20:00.
La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real el estado de las carreteras e informa de su situación. Desde aquí destacaremos los datos más relevantes en la provincia de Sevilla y sus alrededores.
- Retención en la A-49 en dirección Huelva: se da entre los kilómetros 26 (Huévar) al 28,5 (Carrión de los Céspedes).
También te puede interesar
Lo último