Atascos e incidencias en las carreteras de Sevilla: Accidente en la A-4 por Carmona en sentido a Madrid

Arranca el cuarto fin de semana de agosto. Se espera nuevamente movimiento desde Sevilla hasta las costas de Cádiz y Huelva. Si bien es cierto que aún hay mucha gente en destino, no se puede descartar que haya tráfico intenso este 22 de agosto en el viario que comunica el interior con el litoral, especialmente en la A-49, la A-4 y la AP-4.

La Dirección General de Tráfico (DGT) monitoriza en tiempo real las principales incidencias en las carreteras. Desde aquí iremos actualizando las principales incidencias de las que informen.