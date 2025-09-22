Aumenta el número de serenos y serán medio centenar los que patrullen por Sevilla

La empresa asturiana Serenos Gijón gestionará las diferentes patrullas de serenos que volverán a recorrer las calles de Sevilla a partir del 1 de octubre. Si en un principio la cifra prevista era de 36 efectivos, ahora ha aumentado al medio centenar. Esta será la primera vez que se privatice esta prestación que, cuando nació en 2023, estaba pensada para nuevas competencias y habilidades a personas desempleadas mediante su contratación temporal. De hecho, la mayoría de contrataciones -casi 40 de ellas- se han realizado a personas en situación de desempleo inscritas en itinerarios de inserción sociolaboral.

Estos agentes cívicos han iniciado hoy, lunes 22 de septiembre, formaciones de diferentes protocolos de actuación por parte de CECOP y Protección Civil. Como novedad, este año el personal está recibiendo una formación específica en prevención para la violencia de género por parte del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la LGTBfobia. Las funciones de los serenos se centrarán en informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables –mayores, dependientes, turistas extraviados–, detectar incidencias en el mobiliario urbano y avisar al CECOP ante emergencias. En ningún caso esta plantilla sustituirá las funciones de la Policía, pero sirven para reforzar la seguridad ejerciendo una función preventiva, pedagógica y de proximidad.

Los serenos recorrerán Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz. A estas vías se sumarán, por primera vez, La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios. En paralelo, estarán presentes en tres zonas de Sevilla Este: Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias.

El horario de ronda será de 23:00 a 7:00 horas los 365 días, por lo que se amplía también en una hora más las rutas de estos agentes. El contrato cubrirá 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga. El anterior programa de serenos contó con una financiación de 725.788 euros, mientras que la inversión del nuevo contrato asciende a 2,6 millones de euros.