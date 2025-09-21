Una empresa de Gijón gestionará la patrulla de serenos en Sevilla

La empresa Serenos Gijón, oriundos de la ciudad que da nombre a la compañía, será la encargada de gestionar las patrullas de agentes cívicos que empezarán a recorrer las calles de la ciudad a partir del 1 de octubre. Será la primera vez que se privatice este servicio, que durará un año con posibilidad de ampliarlo otro ejercicio más. Cuando se creó esta figura, en 2023, se puso en valor que uno de los objetivos del proyecto no era otro que ofrecer nuevas competencias y habilidades a personas desempleadas mediante su contratación temporal. Sin embargo, se trataba de un proyecto piloto con una duración de 12 meses, en la que no cabían más prórrogas. La única forma de dar continuidad a la iniciativa que finalizó en diciembre de 2024 era, según indicaron a este periódico fuentes municipales, era optar por subcontratarla a una empresa externa. El pliego para la contratación de este servicio era claro respecto a este punto: “El Ayuntamiento de Sevilla no cuenta con personal propio para afrontar estas necesidades”.

De hecho, este contrato hacía especial hincapié en que el Consistorio "no asumirá obligación alguna de carácter laboral y de ninguna otra clase, respecto al personal de la empresa, el cual deberá ser aportado por la empresa, a cuyo cargo correrán las respectivas relaciones jurídico-laborales o de otra índole que puedan existir, sin que en ningún caso alcance al Ayuntamiento de Sevilla responsabilidad directa o indirecta por tales conceptos. En cualquier caso, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa".

Gijón, primera ciudad española en recuperar la figura del sereno

En cuanto a la compañía con la que se ha cerrado el acuerdo, el año pasado celebró su 25 aniversario. El servicio de Serenos Gijón nació en 1999 como parte de un plan de empleo dirigido a colectivos desfavorecidos como inmigrantes, mujeres o parados de larga duración. A través de esta iniciativa, Gijón se convirtió en la primera ciudad española en recuperar la figura del sereno. De hecho, debido a su larga trayectoria, el Ayuntamiento de Sevilla mantuvo conversaciones con la empresa para recibir orientación sobre la implantación de esta prestación en las calles de la capital hispalense.

Dos años después de la primera patrulla, compuesta por 18 efectivos, un equipo que duplicará su personal regresará a las calles tras nueve meses de vacío. 36 trabajadores recorrerán Feria, Encarnación-Regina, Alfalfa, San Bartolomé, San Vicente, Santa Catalina, San Julián, San Gil, San Lorenzo, Museo, Arenal y Santa Cruz. A estas vías se sumarán, por primera vez, La Florida, San José Obrero, Cruz Roja-Capuchinos, León XIII-Los Naranjos, San Roque, San Bernardo, La Calzada, Triana, Retiro Obrero, Huerta del Pilar, Los Remedios. En paralelo, estarán presentes en tres zonas de Sevilla Este: Avenida Emilio Lemos, Avenida Luis Uruñuela y Avenida de las Ciencias.

El horario de ronda será de 23:00 a 7:00 horas, durante los 365 días, por lo que se amplía en una hora más las rutas de estos agentes. El contrato cubrirá 110.960 horas de servicio entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de un año más de prórroga.

Lejos de sustituir la labor policial, los agentes han prestado "asistencia a la Policía Local" en la atención a personas sin hogar o en la protección preventiva de una dependienta ante un acosador. "La eficacia de los agentes cívicos como primer frente de proximidad dio lugar en tan solo un año a casi 500 avisos de los serenos a la sala del CECOP por circunstancias varias: desde puertas de comercios abiertas o incidencias en el alumbrado hasta robos; incendios, emergencias médicas y acompañamientos nocturnos", indicaron desde el Ayuntamiento en su momento.

Por tanto, su labor se centrará en informar a vecinos y visitantes, mediar en conflictos, acompañar a personas vulnerables –mayores, dependientes, turistas extraviados–, detectar incidencias en el mobiliario urbano y avisar al CECOP ante emergencias. Lógicamente, esta plantilla no sustituye las funciones de la Policía, pero refuerzan la seguridad ejerciendo una función preventiva, pedagógica y de proximidad.

En definitiva, "su presencia contribuirá a dar una mayor sensación de tranquilidad a la ciudadanía y tendrá como función muy relevante la detección de situaciones problemáticas de diversa índole y origen, permitiendo al Ayuntamiento poner en marcha los mecanismos adecuados para resolverlas", argumentan desde el Consistorio.