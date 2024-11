El comercio local sevillano frente al Black Friday: "No nos queda otra que adaptarnos y ofrecer descuentos hasta donde podemos"

Sevilla/Las modas han llegado al consumo, y buena prueba de ello es el Black Friday, una técnica comercial previa a la Navidad para comprar productos con descuentos más que instalada en la idiosicrasia del comercio.

Hasta las aerolíneas ofrecen descuentos en el calendario para fomentar que se compren billetes de avión.

Todo es susceptible de rebaja por el Black Friday y el cliente también lo reclama.

En Sevilla, se puede decir que casi todo el comercio adapta su negocio a una tradición más importada.

Ideada en primera instancia para ofrecer descuentos en productos de tecnología y hogar, ahora cualquier tienda tiene alguna rebaja en cualquier tipo de producto.

No obstante, no todos los negocios celebran esta táctica comercial que favorece, por volumen de negocio, a grandes empresas.

En ese sentido, la asociación de comerciantes del Casco Antiguo de Sevilla, Alcentro, que aglutina más de 200 negocios de todo el distrito, mantiene que han tenido que adaptarse a esta jornada, que además, este año se celebra el viernes previo al encendido de las luces de Navidad, un día donde se espera gran afluencia turística y de sevillanos.

Una jornada de descuentos "impuesta"

En palabras de María Pérez, gerente de la patronal Alcentro, "es una jornada que se ha impuesto y no nos queda más remedio que entrar y adaptarnos. El comercio local tiene mucho menos margen de ventas y beneficios que las grandes empresas, pero cada uno se adapta de la manera que puede", apunta.

Asimismo, Pérez sostiene que "algunas solo podrán algunos productos, cada negocio con el margen que se puedan permitir"; no ostante, tampoco esperan un gran repunte de consumo en el comercio local durante el día 29 noviembre, jornada del Black Friday, ni tampoco para el día 30, que coincide con el encendido navideño en Sevilla.

De este modo, la portavoz de la asociación mantiene que "estos días la gente viene al centro más a pasear que a comprar", ha remarcado.

Promociones todo el fin de semana

Laura Rivas Sánchez, de Capitán Mauro, en la calle Cuna, asume que no pueden ni quieren competir, "no tenemos el stock que tienen otros grandes almacenes, por lo que podemos a disposición de los clientes ofertas en todos los productos de viernes a domingo para obtener un repunte en las ventas", detalla.

"Ponemos toda la tienda con descuentos de cara a una campaña de Navidad que está a la vuelta de la esquina, que es una época muy buena para las tiendas de moda hasta antes del comienzo del periodo de rebajas", remarca Laura.

Capitán Mauro cuenta con todo tipo de camisas y moda casual para hombres con motivos sevillanos, un atractivo tanto para el turista como para el cliente local que en Sevilla, acostumbra a llevar detalles que marcan la seña de identidad de una ciudad más que especial.

Descuentos del 15%

Por su parte, Miriam Ocaña, gerente Asuca, la tienda especializada en cafés y tés de la calle Arquijo esquina con José Gestoso, mantiene que se adaptan igualmente y de la manera en la que pueden.

En palabras de Ocaña, "hacemos una pequeña rebaja para que la gente venga a la tienda, hago entre un 10 y un 15%, porque no me puedo permitir el lujo de poner a la mitad los precios. Vendemos cafés de calidad, tés y chocolates de buena calidad que no puedo rebajar", afirma Miriam.

"Ahora comienza mi mejor época en cuanto a ventas dado que duplicamos la facturación, así que aprovecho el Black Friday también para darnos a conocer", apunta Miriam.

Miriam lleva más de dos décadas detrás de un mostrador que los vecinos ya conocen y eligen a la hora de regalar algo exclusivo, de modo que el comercio se adapta a la jornada para incentivar el consumo en el comercio local.

El sevillano gastará de media unos 95 euros

Caeb destacar que los sevillanos gastarán una media de 95 euros por personas en esta jornada, por delante de la cifra del conjunto de los andaluces, que roza los 76 euros por persona, según las previsiones de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE).

Con todo, se trata de la provincia que más gasto asumirá a diferencia de Almería, que será la que menos gaste con una media de 66 euros.

Bono Sevilla

Con motivo de apoyar al comercio local, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha una nueva edición del Bono Sevilla, de modo que se puedan favorecer las compras en los negocios de la ciudad.

Los bonos estarán disponibles en la web www.bonosevilla.es para los consumidores a partir de la segunda quincena de diciembre, que tendrán de plazo de un mes para comprar y gastar los bonos adquiridos.

El origen: Día de Acción de Gracias

El conocido Black Friday es una tradición comercial esperada ya en cualquier lugar del mundo cuyo origen se encuentra en Estados Unidos.

Se trata literalmente del viernes negro, y se celebra siempre el último viernes de noviembre, coincidiendo este año con el Día de Acción de Gracias.

Black Friday en el escaparate de un comercio.

Desde hace al menos una década, la jornada no solo se queda en este viernes; sino que se amplía a la última semana al completo del mes de noviembre para poner en marcha ofertas y los grandes descuentos como antesala de las masivas compras de Navidad.

Esta celebración ha traspasado fronteras y se ha convertido en un auténtico reclamo en casi todo el mundo como el inicio de las compras navideñas.