Camilo canta ante el azulejo de la Virgen del Rocío antes de su concierto en Sevilla

El viernes 28 de junio Camilo celebra su concierto en el Estadio de La Cartuja, por lo que el cantante y compositor colombiano ha aprovechado su estancia en Sevilla para visitar de nuevo la ciudad, como ya hizo cuando estuvo con motivo de los Grammy Latinos, y contando sus aventuras a través de redes sociales.

De paso por Sevilla, aprovechando para cantarle a la Virgen

Una de las paradas de Camilo en sus aventuras sevillanas ha sido el emblemático azulejo de la calle San Jacinto, en el que se puede ver una imagen de la Virgen del Rocío en una de las paredes de la parroquia con la que esta vía comparte nombre en pleno barrio de Triana. La imagen es otra muestra más de la devoción que esta zona de la ciudad siente por esta Virgen, que también ha parecido calar en el artista como se pudo ver en sus redes sociales.

En el vídeo, que Camilo ha compartido, se puede escuchar como el artista colombiano canta ante la imagen los primeros versos de 'Rocío de la mañana', una sevillana rociera compuesta por el sevillano Manuel Pareja-Obregón en 1993: "Eres reina de los cielos, rocío de la mañana. Eres reina de los cielos. Eres madre soberana", se puede escuchar entona al cantante.

Camilo se está enamorando de Sevilla , de Andalucía y de España, país en el que reconoce que se siente uno más por la cálida acogida de los fans, según una de sus últimas publicaciones en Instagram. "Yo aquí no me siento extranjero porque el amor con que me has recibido me hace sentir local", dijo en el pie de foto acompañada por la canción 'Amor de Extranjeros'.

Camilo viajó a Sevilla después de su concierto en Madrid. Y tras su paso por una Cartuja que estará prácticamente hasta los topes el viernes 28, viajará hasta Córdoba donde el domingo 30 actuará en la Plaza de Toros de Los Califas, como parte de su Nuestro Lugar Feliz Tour. No será esta la última parada andaluza del cantante este verano, ya que también es parte del cartel del Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera y actuará en el Auditorio Starlite de Marbella en dos fechas distintas durante el mes de julio.