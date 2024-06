Qué hacer en Sevilla este fin de semana

Agenda cultural en Sevilla del 28 al 30 de junio de 2024. Conciertos, teatros y espectáculos en directo para disfrutar el fin de semana:

Camilo en el Estadio de La Cartuja

El viernes 28 de junio, Camilo volverá a dar un concierto en Sevilla como parte de su gira europea. El joven artista ya consiguió reunir a más de 20.000 personas en 2022. El concepto de la producción de sus nuevos conciertos se denomina Nuestro lugar feliz y cuenta con las canciones de su E.P. Tres, como Amor de extranjeros, Corazón de hojalata y Misión imposible, así como de su último disco, Cuatro, incluyendo, entre otras, Una vida pasada, PLIS, No se vale y Gordo.

El concierto comenzará a las 22:00 en el Estadio de La Cartuja. Las entradas, que cuestan entre 67 y 100 euros, en ticketmaster.es.

Sevilla acoge una de las fechas del nuevo tour de Luis Miguel

El artista promete deleitar a su público con su extraordinaria voz, impecable presencia y espectacular producción.

Este domingo 30 de junio, tras agotar las entradas para sus dos conciertos en el nuevo Santiago Bernabéu de Madrid, Luis Miguel, uno de los artistas más exitosos de la música en español, hará una parada en Sevilla para deleitar a sus fans con un concierto en el Estadio de La Cartuja.

Con una carrera que abarca varias décadas, Luis Miguel es conocido por su poderosa voz y su impresionante presencia escénica. Ha vendido alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo y ha interpretado una amplia variedad de géneros, incluyendo pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi.

A pesar de la “explosión latina” de la década de 1990, Luis Miguel decidió no cruzar al mercado anglosajón, consolidándose como el artista latino con mayores ventas de esa década. Ostenta el récord de más presentaciones consecutivas en el prestigioso Auditorio Nacional de México, con un total de 30 conciertos consecutivos. Además, fue nombrado “Mejor Cantante Latino de la Década” por Pollstar y está considerado como el segundo mejor artista latino de todos los tiempos según la revista Billboard.

Luis Miguel también ha logrado hitos impresionantes en plataformas digitales. Es el primer mexicano en superar los 5.000 millones de reproducciones en Spotify, y su videoclip Por debajo de la mesa ha alcanzado más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

Los asistentes podrán disfrutar de sus temas más populares: La incondicional, Ahora te puedes marchar, Hasta que me olvides, La media vuelta, Tengo todo excepto a ti, Entrégate, No sé tú o Sabes una cosa, además de su último disco, ¡México por siempre!, que data de 2017.

El domingo, a las 21:30. En el Estadio de La Cartuja. Las entradas del tour se pueden conseguir en ticketmaster.es. Los asientos calificados como “estándar” tienen un precio de entre 172 y 515 euros.

David Bisbal en Icónica Sevilla Fest 2024

David Bisbal trae su tour ‘Volaré’.

El viernes 28 de junio, Icónica Sevilla Fest 2024 tendrá el honor de recibir al reconocido artista almeriense David Bisbal en la Plaza de España. El concierto forma parte de su gira Volaré y será una oportunidad única para presentar en directo su último disco Me siento vivo, donde fusiona sonidos ochenteros, pop latino, bachata y música disco. Canciones como Ajedrez, Ay, ay, ay y Tengo roto el corazón están ganando gran aceptación en las plataformas digitales. Además de sus nuevas canciones, David Bisbal ofrecerá un repaso por sus éxitos más destacados, como es habitual.

El concierto comenzará a las 22:30 y las entradas están disponibles en entradasatualcance.com y en la web oficial del cantante, tienda.davidbisbal.com.

Sevilla Dance Center en directo

El Sevilla Dance Center presenta en el Cartuja Center un espectáculo de danza completamente diferente llamado La pregunta. La escuela forma bailarines desde 1994 y esta es su gala número 53. Con este tipo de evento no solo busca exponer distintos estilos de danza sino que hay una finalidad grupal: mostrar que la expresión se emite a través del movimiento. Así, todos los integrantes acercan y hacen partícipe al espectador de lo que significa bailar para ellos.

Sábado 29, a las 19:00. Entradas en cartujacenter.com.

‘El verano en Torre Sevilla’, último día

Torre Sevilla ha ido realizando todos los domingos del mes de junio talleres infantiles gratuitos de la mano de Engranajes Culturales. Este domingo llega a su fin. Las actividades van desde concienciar a los más pequeños sobre los problemas del cambio climático o la sequía hasta asuntos más lúdicos como el fútbol. Todo organizado en torno a las diferentes zonas del centro comercial.

Domingo 30, de 12:00 a 13:00. Interesados, al 649 737 825.

‘Trípico’, del Centro Take Off Dance

El Centro Take Off Dance presentará en el Teatro de la Maestranza el espectáculo de danza Trípico. Está compuesto por tres piezas: One on one, Now and now y Bliss. Todas ellas han sido coreografiadas por Johan Inger y de la puesta en escena y dirección está a cargo Carolina Armenta.

Domingo 30, a las 19:00. Teatro de la Maestranza. Entradas a 10 euros en koobin.events.

‘Ilumíname’, un musical benéfico

En el Teatro de la Maestranza se representará Ilumíname, un musical benéfico de la Escuela de Fredes Insa de Jerez de la Frontera para ayudar a los niños con cáncer. La Escuela cuenta con la ayuda de la Asociación de Niños con Cáncer de Andalucía y de la Asociación Española para los efectos del tratamiento del Cáncer para canalizar lo recaudado.

Sábado 29, a las 20:00. Entradas en teatrodelamaestranza.es.

Kiko Veneno y DMBK en Icónica

El gerundense Kiko Veneno.

Kiko Veneno cuenta en su repertorio con su último lanzamiento Llorarme y su último álbum Hambre. Por su parte, DMBK estrenó este año disco: Bolsa amarilla y piedra potente, que cuenta con 12 canciones. Estos artistas tienen una canción juntos: Alas del mar.