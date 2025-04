Las dos veces que se murió Carlos Jesús: Dos resurrecciones y una muerte definitiva

"Este cuerpo falleció a la edad de 27 años por una descarga eléctrica", revelaba el vidente Carlos Jesús, con su hábito morado, que sorprendía hace algo más de treinta años a los espectadores de Antena 3, con el Al ataque de Alfonso Arús. La gente no sabía si reírse (como sucedía con el resto del programa) o tomárselo como algo sobrenatural. La gente optaba realmente por lo primero y el místico de la melena y barba cristífera se hizo muy popular por sus apariciones, en la tele, y por su apariciones esotéricas para sus reducidos seguidores y clientes.

Carlos Jesús se llamaba realmente Carlos Caballero Rey, descubierto por el entonces joven reportero Javier Cárdenas, cuñado de Arús, para su Arús con leche en la radio. De ahí, a la tele. Y de Al ataque y Crónicas marcianas. Carlitos nació el 24 de enero de 1945 en Sevilla y murió en Dos Hermanas el pasado enero. Pero no lo hemos sabido hasta que no ha aparecido, la noticia, en Y ahora Sonsoles. El vidente dijo que murió y resucitó en dos ocasiones. En este tercer fallecimiento parece que no hay rectificación. No se sabe si habrá sido ya rescatado por alguna nave de Raticulín, su planeta favorito.

Este nazareno (por residir en Dos Hermanas) trabajó en fábricas y según su relato, sufrió dos accidentes quelo mataron. En una ocasión aseguró que una descarga eléctica lo mató mientras trabajaba en la factoría de Seat en Martorell. Si no era suficiente la experiencia, también murió mientras trabajaba en la fábrica de camiones Pegaso en Mataró. La intensidad de esas descargas habían acabado con su cuerpo, pero el místico personaje aseguraba haber atravesado dimensiones y planos temporales y haber regresado a la vida terrenal.

Tras su segunda muerte Carlos Jesús vivió una aparición: Jesucristo se le apareció en una churrería en la calle más versátil de Barcelona, la calle Provenza, aveniida transversal con dos plazas de toros, la Pedrera, la Sagrada Familia y centenares de tiendas. En pleno meollo barcelones Cristo le dijo a Jesús que aún no había llegado a su hora, porque tenía que cumplir la misión de salvar a los habitantes de la Tierra para la evacuación del planet de trece millones de naves llegadas de Ganímedes, Raticulín, Orión y quién sabe qué constelaciones, galaxias y mundos paralelos dispuestos a ayudarnos. La gente se desternillaba con Carlos Jesús, porque no era para tomárselo en serio y pronto caería en el hastío y en el olvido nacional. No es de extrañar que su muerte definitiva nos haya llegado con tanto retraso.

La fama de Carlos Jesús llegó junto a Curro y Cobi en 1992, por las declaraciones que hacía a Javier Cárdenas. Decía haber nacido en Raticulín, que deambulaba por el espacio y que se transformaba en Crístofer, piloto de naves, y en Micael, con el que controlaba los ordenadores. En todo momento el de Dos Hermanas aseguraba que todo lo que estaba en su cabeza era cierto y real. Y que iba a ser el guía de los 10 millones de elegidos para ser salvados. Por eso había superado en dos ocasiones la muerte en una ciencia ficción de andar por casa que unía lo galáctico con lo sagrado. Los mundanos billetes que ingresaba llegaban por su consulta como sanador piadoso y vidente de fe interplanetaria. Tras su popularidad marciana a finales del siglo pasado, continuó en su localidad sevillana de residencia, declinando en popularidad e ingresos ante un público que evolucionó y un país que cambió más deprisa de lo que él esperaba en sus negros pronósticos.