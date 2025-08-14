Estado de las carreteras de Sevilla en la Operación Salida del 15 de agosto: atascos e incidencias

Este jueves ha comenzado la Operación Salida del 15 de agosto en las carreteras españolas, coincidiendo del cambio de quincena vacacional con el festivo del viernes. Del 14 al 17 de agosto se espera que las carreteras andaluzas concentren el 22% de los desplazamientos del total de España, que superará los 7 millones. En Sevilla, esto se reflejará en un importante flujo por las carreteras que unen la capital hispalense con las playas, especialmente en la AP-4 y en la A-49.

Atendiendo a la monitorización en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT), facilitaremos desde aquí las principales incidencias detectadas en las carreteras de la provincia o sus proximidades.

Corte en la A-66 por humo : Una cortina de humo ha obligado a cortar la Autovía de la Plata en el kilómetro 807,5 por Santiponce. Sólo afecta al sentido en dirección decreciente de la kilometración.

: Una cortina de humo ha obligado a cortar la Autovía de la Plata en el kilómetro 807,5 por Santiponce. Sólo afecta al sentido en dirección decreciente de la kilometración. Obstáculo fijo en la A-4 hacia Sevilla: Se sitúa en el kilómetro 548 en Fuente del Rey, hacia la capital hispalense.

Se sitúa en el kilómetro 548 en Fuente del Rey, hacia la capital hispalense. Retención en la A-49 hacia Huelva: La presencia de humo en el kilómetro 29, por Carrión de los Céspedes, está complicando la circulación. Hay tres kilómetros de circulación dificultosa en dirección a la capital onubense.

Problemas durante la mañana

Durante la mañana de este jueves ya ha habido ciertos problemas en el viario sevillano. Dos accidentes, uno en Carrión de los Céspedes y otro en Huévar, dificultaban la circulación en la A-49. Otro accidente por las Cabezas de San Juan provocaba también importantes retenciones en la AP-4 a mediodía en dirección a Cádiz.