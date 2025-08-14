Un accidente provoca ya retenciones kilométricas en la AP-4 hacia Cádiz

Un accidente ocurrido a mediodía de este jueves en la autovía AP-4 está complicando el tráfico en la salida de Sevilla hacia las playas gaditanas. El siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 39 de esta carretera en sentido Cádiz, a la altura de la pedanía de Sacramento, cerca de Las Cabezas de San Juan. El vehículo accidentado se ha quedado bloqueando el arcén y parte del carril derecho y provocando un estrechamiento de la vía, que está congestionando la circulación. A las dos de la tarde, según la DGT, las retenciones eran de doce kilómetros, desde el punto kilométrico 27 hasta el 39.

Esta es la primera complicación en esta carretera en esta nueva jornada de la operación Salida, que coincide con el puente de agosto. La DGT estima que durante este puente festivo se harán en Andalucía más de 1,5 millones de desplazamientos.

Igualmente, en la A-49 también hay complicaciones en los desplazamientos hacia Huelva. En esta carretera se ha registrado a primera hora de la mañana una colisión múltiple a la altura de Huévar y otro accidente horas después en Carrión de los Céspedes.