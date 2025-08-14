Un accidente múltiple obliga a cortar la A-49 en Huévar del Aljarafe
Tres personas han resultado heridas como consecuencia del choque, que ha tenido lugar a las 6:46 de la madrugada en el kilómetro 23, dirección Huelva
Muere una mujer en el incendio de una casa en Tomares
Un accidente múltiple en el que tres personas han resultado heridas de gravedad ha obligado al corte de la A-49, en Huévar del Aljarafe, en dirección Huelva, ya abierta al tráfico.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 6:46 de la madrugada se ha producido el accidente en el kilómetro 23.
La Guardia Civil ha establecido itinerarios alternativos para los vehículos que circulan en dirección a la provincia onubense, mientras que los tres heridos han sido derivados a hospitales de la capital sevillana.
También te puede interesar
Lo último