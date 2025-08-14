ÚLTIMA HORA
Un accidente múltiple obliga a cortar la A-49 en Huévar del Aljarafe

Tres personas han resultado heridas como consecuencia del choque, que ha tenido lugar a las 6:46 de la madrugada en el kilómetro 23, dirección Huelva

Muere una mujer en el incendio de una casa en Tomares

Tráfico denso en la A-49, en una imagen de arhivo.
Tráfico denso en la A-49, en una imagen de arhivo. / D. S.

Un accidente múltiple en el que tres personas han resultado heridas de gravedad ha obligado al corte de la A-49, en Huévar del Aljarafe, en dirección Huelva, ya abierta al tráfico.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), a las 6:46 de la madrugada se ha producido el accidente en el kilómetro 23.

La Guardia Civil ha establecido itinerarios alternativos para los vehículos que circulan en dirección a la provincia onubense, mientras que los tres heridos han sido derivados a hospitales de la capital sevillana.

