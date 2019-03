Una delegación de 18 personas de Nueva Orleans (EEUU), de la mano de Peopleforbikes, ha venido a Sevilla para conocer durante cinco días cómo se construyó la red de carriles bici de la capital (actualmente mide 180 kilómetros) en tan pocos años, segregada del resto del tráfico, segura para sus usuarios y conectada con los intercambiadores de transporte público de la ciudad.

El plan de Nueva Orleans es mejorar sus 234 kilómetros de carril bici, hoy con tramos aislados, con una red completa y más segura que la actual, y construir otros 120 kilómetros nuevos. Quieren copiar el modelo de Sevilla, que se ajusta más a sus necesidades que el de Holanda.

Políticos del Ayuntamiento y de la autoridad de transporte público, funcionarios, asociaciones ciclistas y consultores que integran esta comitiva están recorriendo en bici la ciudad desde el lunes y han estudiado todos los detalles del milagro ciclista de Sevilla gracias a Manuel Calvo, consultor de Estudio MC, redactor del programa de la Bicicleta Sevilla 2020, y con el apoyo de la Oficina de la Bicicleta de la Gerencia de Urbanismo.

Necesitan transporte para acercar al centro a los expulsados por las viviendas turísticas

Kristin Gisleson Palmer, concejal de Transporte, explicó que se ha aprobado una ley para que en la ciudad quepa todo el mundo, no sólo los coches y que el objetivo principal es acercar al centro a la gente que ha sido expulsada de él (a zonas periféricas) por el auge de las viviendas turísticas (un problema que en Sevilla ya se está viendo con falta de pisos de alquiler en el centro). Un carril bici en red, más seguro, mejor conectado con el transporte público y con aparcamientos para dejar la bici es una de las claves. Por eso se miran en Sevilla.

Entre los puntos que han gustado mucho a la delegación, Kristin citó el aparcamiento ciclista que hay dentro de la estación de autobuses de Plaza de Armas y el proyecto que se construirá en la estación de San Bernardo.

“Es increíble lo que ha hecho Sevilla en tan poco tiempo y la protección que tiene. Queremos hacer nuestros carriles bici más seguros y mejorar lo que tenemos con una red de vías ciclistas. Es un proyecto muy importante para la alcaldesa”, explicó ayer Laura Bryan, directora de la Oficina de Transporte de esta ciudad norteamericana, quien señaló que este viaje se debe al enorme interés de la nueva alcaldesa Latoya Cantrell, primera mujer (y de raza negra) que ocupa la Alcaldía, por fomentar el uso de la bici en esta región con una cifra de habitantes similar a la de Sevilla.

Bryan aclaró que la ciudad cuenta con presupuesto para reconstruirse tras el huracán Katrina y que uno de los principales objetivos de la Alcaldía es la equidad: ofrecer un eficaz medio de transporte a los miles de habitantes que tienen que acudir a diario a su trabajo y carecen de coche. Una de esas opciones es una red ciclista conectada con el transporte público.

Las autoridades aún no saben qué coste por kilómetro se gastará en su red ciclista. La de Sevilla costó una media de 250.000 euros por kilómetro. Entre los técnicos que vienen está Jennifer Toole, encargada de diseñar el carril bici de Nueva Orleans.

“Mucha gente en Estados Unidos está escribiendo sobre la experiencia de Sevilla con el carril bici y queríamos ver lo que estaba sucediendo aquí. Nuestro carril bici es una línea pintada en la calzada entre los coches y el uso de la bici supone el 3,5% total de los desplazamientos”, comentó Dan Frave, director de la ONG Bike Easy que promueve la movilidad ciclista en Nueva Orleans –la equivalente a A Contramano en Sevilla– y colabora con el Ayuntamiento en la construcción de la red ciclista.

Su preocupación es lograr una red ciclista porque dos tercios de los accidentes entre ciclistas y peatones se dan en los barrios de bajo poder adquisitivo donde vive el 32% de la población.

Favre añadió que en Nueva Orleans hay mucha demanda oculta de potenciales usuarios de la bici que la necesitan y no la cogen por cuestiones de seguridad: no se atreven mientras no sea una red segura y segregada del tráfico.

El prestigio internacional que tiene el milagro ciclista de Sevilla ha atraído a la ciudad a más delegaciones mundiales. Este es el tercer grupo norteamericano que viene para aprender de la experiencia ciclista sevillana. Ya han venido de Colorado, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Denver y Houston (esta ciudad también está invirtiendo en carril bici, explicó Fernando Martínez, director del programa cicilista de Houston). De Europa también han acudido de Polonia, Alemania y Escocia, explicó el consultor Manuel Calvo.

Una estancia de cinco días con viajes por el carril bici y mucho más

Sevilla es el primer referente mundial en Estados Unidos en todo lo relacionado con la creación, implementación y apoyo de una red ciclista, en un corto espacio de tiempo, en un país en el que la cultura del vehículo a motor está muy latente.

La delegación de Nueva Orleans lleva desde el lunes en Sevilla conociendo cómo se ha logrado esta transformación ciclista y concluye su periplo hoy viernes. Ha recorrido el carril bici de la ronda histórica, se ha desplazado a la Gerencia de Urbanismo para visitar la Oficina de la Bicicleta y conocer a sus responsables político y técnico (Antonio Muñoz y Javier Huesa), ha estado en Tussam y ayer mantuvo un encuentro con las asociaciones A Contramano y Santa Cleta en el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

Visitan Sevilla para conocer experiencias, debatir ideas y adquirir inspiración, aclaran Muñoz y Huesa. Nueva Orleans se está embarcando en un ambicioso plan para construir otros 120 kilómetros de una red de vías protegidas para bicicletas en un corto período de tiempo. Es un momento histórico, donde una combinación de liderazgo político, financiación y apoyo de los partidos interesados se han alineado.