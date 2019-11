CCOO advierte sobre la "violencia económica" contra las mujeres

Sevilla clama contra la violencia de género. La lluvia ha deslucido la primera de las dos manifestaciones que tendrán lugar en la ciudad este lunes 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, pero no ha impedido que varias decenas de personas se hayan concentrado en las setas de la Encarnación en un acto convocado por CCOO.

La comitiva en forma de marea morada se ha concentrado bajo el lema ¡CCOO contra el terrorismo machista! en las escaleras de las setas donde la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, y la secretaria de Mujer de CCOO de Sevilla, Eva Martínez Cabana, han atendido a la prensa rodadas de banderas y paraguas morados. La secretaria de Mujer de CCOO de Sevilla ha recordado que "la violencia de género es la peor de las discriminaciones" que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, pero ha recordado que "no sólo se trata de una violencia física".

"La violencia de género es sólo la manifestación física de la violencia sobre la mujer pero es sólo una parte de la violencia que recibimos las mujeres que también es económica, social, sexuales.... por todo ello estamos hoy aquí e invitamos a toda la ciudadanía a participar en todos los actos reivindicativos que van a tener lugar a lo largo de todo el día en la provincia de Sevilla", afirma.

Tras ella, ha tomado la palabra la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, que, en el mismo hilo, ha subrayado el "rechazo" a la violencia de género "en todas sus vertientes". "Es también una agresión empezando por lo laboral, los bajos salarios, la falta de promoción en las empresas, la falta de permisos de paternidad y una falta de política de igualdad en los centros de trabajo que también constituyen una agresión directa hacia las mujeres para poder tener una autonomía que permita en momentos de agresión poder plantar cara a sus agresores e iniciar una vida y proyectos de futuro sólidos", ha matizado.

Al respecto, La secretario general de CCOO ha avisado de que desde el sindicato se va a "exigir" que en las empresas haya planes de Igualdad y "y que cumplan la normativa existente", destaca. "Vamos a exigir un compromiso serio de las empresas empleo de calidad y salarios con derecho", ha subrayado.

Nuria López ha mostrado su preocupación ante un "repunte" de violencia machista en España y también en Andalucía, donde 12 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas en lo que va de año, y ha insistido en la influencia del marco político actual en Andalucía como parte "responsable" de la "merma" de inversiones en políticas de Igualdad y en materia de protección a las víctimas.

"La falta de interés político está teniendo una importante repercusión en el rearme de los agresores. Entendemos que hay que combatirlo de una manera fuerte y contundente y por eso no compartimos y apelamos a que el gobierno de la Junta no haga lo que quiere hacer en los próximos presupuestos que es eliminando prácticamente el 50% de las políticas presupuestarias de protección a las víctimas y otro alto porcentaje a políticas de Igualdad", ha insistido.

En la misma línea, Nuria López ha aprovechado el acto para hacer un llamamiento a la Junta porque "no todo vale en política" haciendo alusión a la interferencia de Vox en el gobierno autonómico."Pedimos al PP y a Ciudadanos que abandonen ese seguidismo a la ultraderecha porque no es violencia intrafamiliar se trata de violencia de género contra las mujeres y necesitamos que eso se visualice. Las mujeres no vamos a permitir que se de un paso atrás en Andalucía y que todos los años de avance queden en el cajón de sastre como ellos pretenden", ha denunciado.