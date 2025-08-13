¿Qué centros comerciales abren en Sevilla el 15 de agosto?

Se acerca el 15 de agosto, una ocasión perfecta para disfrutar de un merecido descanso en pleno verano. Además, en 2025, este festivo nacional coincide en viernes, por lo que miles de trabajadores de todo el país podrán pausar su jornada laboral, en el mejor de los casos, durante un fin de semana largo. Así, el Día de la Asunción de la Virgen se convierte en una festividad de lo más esperada, en la que numerosos comercios permanecerán cerrados.

Aunque son muchos los sevillanos que se decantarán por hacer una pequeña excursión a la playa, lo cierto es que en Sevilla la oferta de ocio continúa. En este sentido, algunos centros comerciales abren sus puertas como una alternativa a la intensa ola de calor que mantiene a la capital hispalense por encima de los 40ºC. Eso sí, en algunos casos, contarán con horarios especiales.

Centro comercial Los Arcos

El centro comercial Los Arcos, situado en la avenida de Andalucía, cuenta con un área de restauración y cines que permanece abierto todos los días del año, en horario de 12:00 a 00:00 horas. Sin embargo, su galería comercial abre solo algunos festivos seleccionados y uno de ellos es el 15 de agosto. Por lo tanto, el próximo viernes será accesible de 10:00 a 22:00 horas, según informa en su página web.

Acudir a sus instalaciones será una buena alternativa para evadir el calor, paseando entre sus tiendas y disfrutando de una comida en el 100 montaditos o el Foster's Hollywood.

Centro comercial Torre Sevilla

Otro de los centros comerciales que incluyen el 15 de agosto como festivo de apertura es el de Torre Sevilla. Tal y como podemos comprobar, ofrece los siguientes horarios:

Zona comercial : abierta de 10:00 a 22:00 horas.

: abierta de 10:00 a 22:00 horas. Zona de restauración : abierta de 10:00 a 00:30 horas. Los horarios en este caso están sujeros a las condiciones y servicios ofrecidos por cada restaurante.

: abierta de 10:00 a 00:30 horas. Los horarios en este caso están sujeros a las condiciones y servicios ofrecidos por cada restaurante. Gimnasio: abierto de 09:00 a 15:00 horas.

Centro comercial Zona Este

En lo que respecta al centro comercial Zona Este, también estará disponible en su horario habitual. En concreto, los comercios abrirán hasta las 22:00 horas y los restaurantes hasta la medianoche.

Centro comercial Nervión Plaza

Como podemos comprobar en su página web, el centro comercial Nervión Plaza permanecerá abierto todos los días, desde el 1 de agosto hasta el 30 de octubre de 2025. Esto incluye el día de la Asunción de la Virgen. Por lo tanto, nos encontramos con el siguiente horario:

Espacio de moda : de 12:00 a 20:00 horas.

: de 12:00 a 20:00 horas. Restauración : de 09:00 a 01:00 horas.

: de 09:00 a 01:00 horas. Supermercado : de 09:00 a 22:00 horas.

: de 09:00 a 22:00 horas. Taquillas de cine : de 11:30 a 12:30 horas y de 15:30 a 23:00 horas.

: de 11:30 a 12:30 horas y de 15:30 a 23:00 horas. Parking: disponible las 24 horas del día.

Centro comercial Lagoh

Finalmente, el centro comercial Lagoh, situado en la avenida de Palmas Altas, también estará abierto para disfrutar de una jornada ajena al sofocante calor de la capital: