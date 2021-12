15 centros educativos de Sevilla y provincia logran el sello de calidad europeo

Siete centros educativos de la capital y ocho de la provincia de Sevilla han obtenido el sello educativo de calidad europeo eTwinning 2021, que se ha concedido este año a 82 proyectos andaluces. Este galardón, que es concedido por el Servicio Central de Apoyo de European Schoolnet, una asociación internacional integrada por los Ministerios de Educación europeos, permite participar a los centros y docentes galardonados en la convocatoria europea de premios eTwinning.

En la capital figuran el IES Antonio Machado, CEIP Adriano del Valle, IES Macarena, IES Albert Einstein, IES Velázquez, IES Pino Montano, IES Vicente Aleixandre.

Y en la provincia el CEIP Guliena (Guillena), CEIP Tomás de Ybarra (Tomares), CEIP Juan Ramón Jiménez (Tomares), IES Ítaca (Tomares), IES Gerena (Gerena), CEIP Encarnación Ruiz Porras (Marinaleda), IES Castillo de Luna (La Puebla de Cazalla) e IES Virgen del Rosario (Benacazón).

El programa eTwinning lleva en marcha desde 2005 y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte

Este programa promueve la asociación entre colegios e institutos de toda Europa para la realización de proyectos colaborativos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

En los listados adjuntos exponemos los profesores que presentan los proyectos, en centro educativo y el nombre del proyecto que recibe el sello de calidad.

Proyectos con el sello en centros educativos de la capital sevillana

Ángeles Bazalo Miguel IES Antonio Machado (Sevilla) FRANKestein

Angélica Juan Berciano CEIP Adriano del Valle (Sevilla) INTERWAVES/ INTERVAGUES

J. Ángeles Molina Márquez IES Macarena (Sevilla) WOMEN OF THE OCEAN: OCEANS OF LIFE

Leonor Sabater IES Albert Einstein (Sevilla) FRANKESTEIN

M. Carmen Castro Rodríguez IES Macarena (Sevilla) WOMEN OF THE OCEAN: OCEANS OF LIFE

Mª del Mar Rioboó Sánchez Arjona IES Velázquez (Sevilla) SPALIAN 32

Mª del Mar Rioboó Sánchez Arjona IES Velázquez (Sevilla) ¡SALVEMOS LA TIERRA!… SUMANDO ACCIONES

Mª Esther Puerto Rodríguez IES Albert Einstein (Sevilla) FRANKESTEIN

Mª José Vázquez González IES Pino Montano (Sevilla) FRANKESTEIN

Manuel Antonio de Medina Moreno IES Pino Montano (Sevilla) FRANKESTEIN

Nieves Méndez Ruiz IES Vicente Aleixandre (Sevilla) WE ARE YOUNG, WE SHARE GOALS!

Victoria Gamboa Corro IES Macarena (Sevilla) WOMEN OF THE OCEAN: OCEANS OF LIFE

Yolanda Jara Aroca IES Albert Einstein (Sevilla) HUMAN BEINGS: DIFFERENT IDEAS, DIFFERENT EMOTIONS

Proyectos con el sello en centros educativos de municipios de la provincia

Alma Gil Navas CEIP Guliena (Guillena) WHERE IS BEAUTY

Amalia Amparo Pérez Ruiz CEIP Tomás de Ybarra (Tomares) EL ROSCO DE LOSVALORES

Ana González Rodríguez CEIP Juan Ramón Jiménez (Tomares) U BAGGHIU, LUOGO DI INCONTRI E DIVISSUTI

Inmaculada Haya Martínez CEIP Juan Ramón Jiménez (Tomares) EL ROSCO DE LOS VALORES

Inmaculada Haya Martínez CEIP Juan Ramón Jiménez (Tomares) U BAGGHIU, LUOGO DI INCONTRI E DIVISSUTI

Isabel Noguer IES Ítaca (Tomares) A JOURNEY INTO THE FUTURE

Isabel Noguer IES Ítaca (Tomares) WISE TEENS FOR A WISE WORLD

Ángela Mª Pérez IES Gerena (Gerena) TOWN TWINNING (TT)

Juan G. Moreno Catena IES Castillo de Luna (La Puebla de Sevilla) SOUL OF SCIENCE

Salvador Páez Rodríguez CEIP Encarnación Ruiz Porras (Marinaleda) TRAVELLING IN A YELLOW SUBMARINE

Mª Dolores Bulnes Prats IES Castillo de Luna (La Puebla de Cazalla) SOUL OF SCIENCE

Viviana Griguol IES Virgen del Rosario (Benacazón) ¡UN PLANETA PARA EL FUTURO!

Felicitación de la consejería

La Consejería de Educación y Deporte ha felicitado a estos docentes y al alumnado no solo por el inmenso trabajo que supone conseguir el Sello de Calidad Europeo, sino también por haber superado el reto de llevar a cabo proyectos de calidad con otros centros europeos en un curso excepcional y complicado como consecuencia de la crisis sanitaria.

Los proyectos eTwinning favorecen el intercambio de ideas y el aprendizaje en colaboración entre alumnado y profesorado de centros educativos del mismo país y de distintos países que se comunican e interactúan a través de Internet. De este modo, se sienten responsables de su propio aprendizaje. Los participantes disponen de un espacio seguro de trabajo, un espacio virtual, donde pueden llevar a cabo todas las actividades mediante el uso de herramientas como blogs, foros, wikis, galerías de imágenes, gestores de contenidos, chat, etc. Además cuentan con un 'diario de progreso'’ en el que queda reflejada la evolución del proyecto.

Todos los años se someten a evaluación los proyectos eTwinning de los centros que lo soliciten. Para ello se establecen estándares de cumplimiento de los objetivos, comunes en toda Europa, especialmente la implicación del alumnado, el empleo de herramientas TIC y el intercambio de prácticas educativas eficientes que resulten válidas para todo el contexto europeo. En esta ocasión, han sido otorgados 715 sellos de calidad a docentes españoles, de los cuales 82 corresponden a profesores andaluces, superando el número de sellos obtenidos el año pasado, cuando fueron 77.

La actividad se centraliza en torno a la plataforma eTwinning (http://www.etwinning.net/) al que puede acceder cualquier docente dándose de alta. El portal proporciona herramientas en línea para que los docentes encuentren socios, pongan en marcha proyectos, compartan ideas, intercambien sus mejores prácticas y comiencen a trabajar juntos, sirviéndose de diversas herramientas de comunicación. Ofrece además oportunidades de desarrollo profesional en línea de ámbito nacional y europeo para todas las personas que forman parte de su comunidad, incluyendo ideas y experiencias inspiradoras para nuevos proyectos.