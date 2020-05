Cierra la heladería La Fiorentina en la temporada de su 25 aniversario

La popular heladería La Fiorentina, en la calle Zaragoza, no abrirá sus puertas en la temporada en la que cumple sus bodas de plata. La crisis provocada por el coronavirus se lleva por delante una de las heladerías más concurridas por sevillanos y turistas, que puede presumir de haber creado más de 300 variedades de helado que han hecho las delicias de los más golosos, como el helado de azahar, el de violeta, el de crema mediterránea, el de aceite de oliva, de pestiños, piñonate o torta de aceite... Todos sabores muy sevillanos, elaborados en el obrador regentado por el maestro heladero Joaquín Liria siempre con materia primera de calidad.

El motivo de que La Fiorentina no vuelva a abrir en su actual ubicación está motivado por el coste del alquiler, al que no pueden hacer frente tras el cierre prolongado por la pandemia del coronavirus y a las malas perspectivas que ofrece lo que queda de año. "Estábamos preparados para abrir en marzo como siempre, con el helado ya preparado cuando pasó todo esto. El 9 de abril fueron nuestras bodas de plata. El local no es en propiedad. He intentado negociar las rentas, que son altas por estar en el centro, pero no ha sudo posible. No hay más remedio que aceptar la realidad. No puedo asumir el coste", ha relatado a este periódico un emocionado Joaquín Liria.

La heladería estaba abierta normalmente algo más de nueve meses al año. Abría en marzo y cerraba a finales de noviembre. Las épocas más propicias para el negocio son la primavera, sobre todo la Semana Santa, y los meses de septiembre y octubre. Liria advierte que ya antes costaba aguantar el año entero: "Cuando ahora no has facturado desde diciembre, con la Semana Santa perdida, sin turistas que para nosotros también son importantes puesto que estamos en más de 140 guías internacionales... No sabemos cómo va a evolucionar la situación y no podemos aventurarnos a la quiebra. Antes de irnos a la ruina y no poder resurgir prefiero no abrir".

Con esta temporada perdida, Joaquín Liria piensa que lo mejor era mirar al futuro, aunque eso implique no abrir más en un local que le ha dado tantas alegrías. "Las rentas en el centro de Sevilla son altas por el gran movimiento comercial que hay. Pero si no tenemos eso es imposible mantenerse. Yo espero poder refundar La Fiorentina, que es mi vida y tanto me ha dado, en otro lugar y espero que sea en el centro también. Seguro que surge esa oportunidad. Ahora quiero dar las gracias a todos los clientes y los medios por darnos apoyo y cariño siempre".