Cerca de 69.000 sevillanos llegarán confinados al final del Estado de Alarma

La Junta de Andalucía aún no se ha pronunciado sobre qué ocurrirá a partir del domingo 9 de mayo cuando decaiga el estado de alarma, pero su plan es continuar con los cierres perimetrales de localidades que superen los 500 casos por cada cien mil habitantes, que suspenderán, además, la actividad esencial en el caso de rebasar el millar.

Mientras tanto, y aunque teóricamente las restricciones, como el toque de queda, desaparecerán dentro de cuatro días, hasta esa fecha, las medidas para la contención de la pandemia permanecerán como era habitual hasta ahora: cierre de la actividad no esencial para los municipios que superen la tasa 1.000 y aislamiento perimetral para los que sobrepasen la tasa 500. Las medidas aprobadas hoy estarán vigentes desde las 00:00 horas del jueves 6 de mayo.

Así pues, en este miércoles, son nueve las poblaciones sevillanas afectadas y que tendrán que aplicar estas restricciones: Isla Mayor (858), La Puebla del Río (520), Villamanrique de la Condesa (938), Marinaleda (501), Cazalla de la Sierra (811), Badolatosa (584), Estepa (512), La Luisiana (808) y El Viso del Alcor (584).

Por primera vez desde el pasado mes de enero, ninguna de ellas supera la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, que influye para cerrar todas las actividades no esenciales, aunque aún hay que esperar la valoración específica que realiza la Consejería de Salud que determina los cierres. No obstante, con la última actualización de las medidas contra la Covid, con fecha del pasado 28 de abril, todas las actividades no esenciales, incluidas el comercio y la hostelería, deben cerrar a las 22:30 y se mantendrá así hasta el 9 de mayo, fecha en la que finaliza el estado de alarma.

De todos ellos, Marinaleda, Estepa y El Viso de Alcor son las novedades, mientras que recuperan la normalidad tras rebajar la tasa de los 500 Casariche, Peñaflor y Villanueva del Ariscal, por lo que desde esta misma medianoche dejarán de estar confinadas.

Por su parte, el Comité de Alertas ya anunció la realización desde la semana pasada de una evaluación de riesgo especial para los pueblos más pequeños, los que cuentan con menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, esta semana no habrá excepciones, como si las hubo hace siete días con El Garrobo, Lora de Estepa y Aznalcázar, por lo que en las cinco localidades con más de 500 casos por cien mil habitantes por debajo de este tope poblacional -Badolatosa, Cazalla de la Sierra, La Luisiana, Marinaleda y Villamanrique de la Condesa- se aplicará el cierre perimetral.