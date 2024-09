El Colegio de Arquitectos de Sevilla exige un concurso de ideas para la Torre de la Plata y critica la actitud del Ayuntamiento

"Desechamos los trámites de urgencia y las prisas con el patrimonio". Nuria Canivell, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla (Coas), ha mostrado el profundo malestar de los profesionales de la arquitectura con el modo de proceder del Ayuntamiento de Sevilla en el proyecto de recuperación de la Torre de la Plata y su entorno, avanzado por este periódico. Canivell critica el escaso plazo de 15 días dado por el equipo de José Luis Sanz para presentar un proyecto de suma complejidad; y reclama un concurso de ideas con un jurado que esté a la altura del entorno patrimonial, "con plazos que posibiliten que las mejores propuestas, razonables, creativas, sensibles y realistas, surjan de quienes hacemos arquitectura, y de poner sentido común y buen hacer en la gestión de la ciudad".

La decana señala que el Colegio de Arquitectos "no puede permanecer en silencio" ante lo sucedido en la convocatoria de la licitación para el entorno de la Torre de la Plata. El Ayuntamiento de Sevilla sacó a licitación el pasado mes de agosto el pliego para la elaboración de los estudios, la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras, que cuenta con un plazo de 30 meses, por lo que la intervención, de empezarse de inmediato, algo que es imposible, no estaría hasta la primavera de 2027. El pliego fijaba un plazo para la presentación de las ofertas de sólo 15 días. "No es posible poder proyectar sobre ámbitos con tantas incertidumbres y, de hacerlo, sabemos que es algo abocado al fracaso. Al no convocar un concurso abierto, renunciamos a generar el necesario debate en la ciudad y a convocar un jurado que pueda valorar todas las propuestas en la búsqueda de lo mejor para la ciudad", indica Canivell.

En su carta, Canivell argumenta es sabida la complejidad de la intervención que supone este proyecto, "por el valor patrimonial de las arquitecturas heredadas que allí confluyen, con superposición de elementos de diferentes épocas, por la presencia de niveles arqueológicos aún por determinar y de un nivel freático muy superficial". Por ese motivo, en diciembre de 2022 el anterior Ayuntamiento convocó en varias mesas de trabajo, a representantes de diversos perfiles de la ciudad -vecinal, técnico, empresarial, patrimonial, investigador, etcétera- para analizar, estudiar y proponer qué era lo más oportuno para este espacio. Fruto de estos encuentros, aunque inacabados, se concluyó sobre la necesidad de un concurso abierto que nos permitiera buscar la mejor de las opciones para Torre de la Plata, un espacio patrimonial complejo, sensible, al tiempo que una oportunidad.

"Lejos de esta idea, en el mes de agosto nos sorprende la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla con la convocatoria de una licitación, que no un concurso, y con un plazo de 15 días, para la presentación de propuestas sin claridad alguna en los objetivos de estas", añade la decana. La representante de los arquitectos incide en que no se trata de un hecho aislado o excepcional: "Ya ha ocurrido con la Fábrica de Vidrio de la Trinidad, por citar uno de los más recientes, y tenemos por delante otros espacios de la ciudad que ya nos hacen temblar, como la Alameda de Hércules o el Mercado de la Carne".

Canivell continúa explicando que no pueden hacer buena arquitectura en el marco de estos pliegos de condiciones. "Sevilla se merece otra forma de hacer, un modelo de ciudad que respete los tiempos de los procesos y que no imponga el sinsentido de los plazos y presiones políticas al buen hacer. Los profesionales de la arquitectura también merecemos que nos dejen hacer nuestro trabajo con tiempo y recursos para que demos lo mejor. En 15 días -que tras una reclamación del Colegio de Arquitectos se consiguió que se ampliaran a 30- no se puede entender este proyecto ni ofrecer una propuesta que tenga en cuenta todo lo que converge en Torre de la Plata".

Por último, revela que hace unos meses, en el I Congreso de arquitectas y arquitectos de Sevilla La casa está ardiendo, la Gerencia de Urbanismo se comprometía a que todos los pliegos de concursos y licitaciones pasarían por el COAS para su revisión. "A día de hoy, seguimos esperando que esto se produzca, con la consiguiente pérdida de confianza del colectivo en nuestras instituciones y, sobre todo, con el convencimiento de que, en estas condiciones, perdemos todos y todas, pierde Sevilla".