Comienza la excavación del túnel del Metro de Sevilla en Pino Montano

Una excavadora en la rampa del túnel del Metro en Pino Montano, ayer.

Las obras de la línea 3 norte (Pino Montano-Prado) han entrado en la fase de excavación de los primeros tramos del túnel de 8 kilómetros que arranca en rampa desde la primera estación Pino Montano Norte, la única en superficie, y llegará al Prado. Así lo anunció este miércoles la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, quien explicó que es la primera vez que se excava bajo techo, “una vez que se han colocado los muros-pantalla en los laterales y la losa de cubierta”.

La técnica empleada para la construcción de los túneles, conocida como cut & cover o falso túnel entre pantallas, consiste en ejecutar, en primer lugar, las paredes laterales del túnel para después construir el techo con una losa superior de hormigón. Una vez colocada la losa, se inicia la excavación en el interior del túnel. Esta operación permite reponer el tráfico en la superficie y, con ello, minimizar las afecciones mientras los operarios avanzan en la excavación del túnel bajo tierra.

En paralelo, se sigue trabajando en la ejecución de más muros-pantalla en los dos primeros subtramos de la línea que se localizan en Pino Montano y en la Ronda Urbana Norte hasta San Lázaro. Según la consejera en el subtramo de Pino Montano están ya construidos el 45% de los muros-pantalla (1,3 kilómetros). Estos muros laterales están hincados en el suelo a una profundidad de 20 metros y cuentan con, una anchura de 4,20 metros y un espesor de 80-100 centímetros.

El interior del túnel. Los trabajos de excavación del túnel del Metro en Pino Montano. La foto la colgó el miércoles la consejera de Fomento Rocío Díaz en su cuenta de la red social X (@Rocio_DiazJ) para anunciar la nueva fase en la ejecución de la línea 3 norte. / Consejería de Fomento de la Junta

Actualmente se están ejecutando tres de los seis subtramos que componen la línea 3 norte (Pino Montano-Prado) con el objetivo de no cortar por completo el tráfico para garantizar la movilidad en la ciudad de Sevilla.

Las obras de ampliación del Metro abarcan en la actualidad tres subtramos: Pino Montano (subtramo 1), la Ronda Urbana Norte hasta San Lázaro (subtramo 2) y las avenidas Doctor Fedriani-San Juan de Ribera (subtramo 3).

De los 8 kilómetros que cubre el Metro de Pino Montano al Prado se han construido hasta la fecha 1,5 kilómetros lineales de paredes laterales de túnel (muros-pantalla) en los subtramos 1 y 2, y un 63% de todo el trazado de la línea 3 norte está en ejecución, según los datos ofrecidos por la consejera a finales de julio.

Cada subtramo se adjudica a uniones (UTE) de constructoras diferentes con vistas a agilizar la ejecución al máximo.

La Junta trabaja ya en el proyecto del subtramo 4 (por la ronda histórica con las estaciones La Macarena y Capuchinos/Cruz Roja) para sacarlo a licitación cuanto antes.

Trabajos de ferralla para la losa superior del túnel de Pino Montano. / Juan Carlos Muñoz

Tramo sur de la línea 3

La consejera de Fomento recalcó a finales de julio que la obra la línea 3 norte va en plazo y se acabará en 2030, tal como marca el cronograma.

Sobre el tramo sur de la línea 3 (Prado-Hospital de Valme), la previsión de Fomento es sacar a exposición pública el proyecto antes de final de este año 2025, ya que cuenta con informe de arqueología favorable por parte de la consejería de Cultura.

La Junta de Andalucia promete estudiar la posibilidad de llevar la línea 3 sur por el bulevar de Bellavista a petición de los vecinos de este barrio y del Ayuntamiento. La línea contempla varias alternativas de trazado y una prolongación a Palmas Altas y Bellavista para atender las nuevas demandas de Sevilla.

La UTE Typsa-Subterra Ingeniería es la encargada de la actualización y ampliación del proyecto constructivo dentro del contrato firmado por 3,3 millones de euros. La empresa tenía un plazo de ejecución de 24 meses que expiraron a finales de 2023.

Por la ley de contratos del sector público, la Junta tiene hasta octubre de 2026 como plazo límite para terminar este proyecto constructivo con la tramitación ambiental incluida.

Otra vista de la construcción del túnel de Pino Montano / Juan Carlos Muñoz

Línea 2 del Metro

La ampliación del Metro con una tercera línea seguirá con la línea 2 (Torreblanca-Sevilla Este-Centro histórico-Torretriana), que se proyectó sin conexión alguna con la línea 1, razón por la cual se priorizó la construcción de la línea 3 antes que la 2.

La actualización del estudio de alternativas de la línea 2 está en marcha incluyendo la viabilidad de su prolongación al Aljarafe y al aeropuerto. En noviembre de 2026 debe estar listo porque el contrato se formalizó en marzo de 2025 con un plazo de 20 meses. La consejería de Fomento lo adjudicó a la UTE de las consultoras Navier Ingeniería SA-Meta engineering SA, por 652.190 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución es dilatado porque incluye la exposición pública y la tramitación ambiental necesarias para su aprobación definitiva por parte de Fomento.

La línea 2 tiene sin terminar el proyecto del tramo que cruza el centro hasta Torretriana, del que únicamente hay un proyecto básico.

El colapso de la línea 1 por falta de trenes para atender la creciente demanda de pasajeros (22,69 millones de viajeros al año) no tiene solución por ahora. La Junta y el Ayuntamiento presionan a la concesionaria liderada por Globalvía sin resultado alguno hasta la fecha.

El PSOE exige medidas para los comercios de la Macarena

El Grupo Municipal Socialista exigió este jueves al gobierno de Sanz medidas eficaces y planificadas para paliar los efectos de las obras del Metro en la Macarena. El edil Nacho González criticó que “a mediados de agosto ya hay problemas de tráfico y un impacto importante para el comercio”.

El PSOE subraya la incapacidad del gobierno de Sanz con estas obras, que han supuesto un grave perjuicio para el distrito Macarena, afectando al tráfico, al acceso a servicios públicos y al comercio local, sin que el Ayuntamiento haya adoptado medidas eficaces para paliar sus consecuencias.

