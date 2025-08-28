Comienza la obra del carril bici de la acera del pabellón de la Navegación

La asociación Legado Expo ha celebrado el reciente inicio de las obras del carril bici de la acera del Pabellón de la Navegación, una vía ciclista pendiente desde hace décadas que permitirá completar el trazado que discurre por la Avenida de los Descubrimientos, que quedaba interrumpido en este punto, y eliminar el vallado más exterior de la parcela del pabellón. Los trabajos dependen de la Gerencia de Urbanismo y Medio Amnbiente del Ayuntamiento de Sevilla.

Legado Expo elogia que este proyecto mejora el trazado actual del carril bici desde la calle Inca Garcilaso. En la calle Francisco de Montesinos pasa a la acera contraria de donde estaba, liberándola para el paso peatonal. El carril bici se desvía ahora a la sombra del arbolado, todo un acierto, subraya la entidad.

“Parece que el proyecto está siendo cuidadoso con el patrimonio existente, si se pone un mínimo de interés, se recuperan fuentes y pérgolas, la zona y el Pabellón de la Navegacion ganarán en prestancia y accesibilidad. Quitar vallas es muy complicado pero es un triunfo para todos”, remarca Legado Expo.

La empresa Movicontex ejecuta esta obra del Ayuntamiento de Sevilla, con un coste de algo más de 494.000 euros, que supone demoler el actual vallado de cerramiento del citado pabellón para construir sobre el mismo los metros de carril bici necesarios para garantizar la conexión con la vía ciclista que discurre por ambos extremos de la Avenida de los Descubrimientos.

Este es el vallado exterior que desaparece. / Legado Expo Sevilla

Además se va a reconstruir la vía ciclista que discurre por el acerado de la perpendicular calle Francisco de Montesinos, junto a la valla de cerramiento de los jardines exteriores del Monasterio de la Cartuja. El acerado donde se inserta este carril bici se encuentra gravemente deteriorado por lo que se va a reurbanizar al completo, introduciendo también una serie de mejoras respecto al actual, como la elevación de su cota unos 10 cm para aislarlo de la calzada, la colocación de una banda de solería podotáctil de 30 cm para separar el espacio para las bicicletas del reservado para el peatón, la disposición de este último en la franja interior junto a la valla de los jardines, la dotación de alumbrado público para iluminar toda la acera correctamente y, el aumento del número de imbornales para facilitar la recogida de aguas pluviales.

Para mejorar la movilidad en bicicleta y la accesibilidad y tránsito peatonal por Francisco de Montesinos, se modifica también la alineación de la valla de cerramiento del jardín del Monasterio con la calle Américo Vespucio, así como se rehacerán todos los cruces de calzadas para adecuarlos a la normativa vigente en materia de accesibilidad.