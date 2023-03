Los conductores de Tussam irán a la huelga este Viernes de Dolores

La plantilla de Tussam irá a la huelga. La Agrupación Sindical de Conductores de Tussam (ASC) ha convocado un paro para este viernes día 31 de marzo, Viernes de Dolores, previo al inicio de la Semana Santa. Será de tres horas, de 21:00 a 23:59 horas, e irá acompañado de otras actividades complementarias de las que se irá informando a lo largo de la semana.

El anuncio ha sido difundido por las redes sociales y el portal oficial del sindicato a través de un comunicado en el que se indican que, tras haber realizado "el recuento de servicios establecidos para el primer día de paro", por lo que todo hace indicar que la huelga podría extenderse a otras jornadas. De momento, según el mismo escrito se está a la espera de que la empresa establezca los servicios mínimos.

La Agrupación Sindical de Conductores de Tussam ya amenazó con convocar paros en Semana Santa hace algunos días cuando, incluso, protagonizaron una concentración en la Plaza Nueva de Sevilla el pasado día 15 para demandar "un trato justo" con los 90 conductores que, aseguran, han sido sancionados por las cámaras en semáforos.

En la convocatoria de la huelga de este viernes, no obstante, no se hace mención a este asunto. Según el sindicato, el paro convocado es un llamamiento a la "dignidad" y "respeto" de los trabajadores. No cabe duda de que seguir permitiendo que la empresa vulnere los principios fundamentales de los acuerdos y falte al respecto de manera continúa a los mayores y a los más vulnerables socialmente", recoge el sindicato en su página web, donde incluso hacen referencia al trato "injusto" que estarían sufriendo las mujeres en la empresa, a la que acusan de "misógina".

"Ayer, en el tribunal de Jefe de Negociado asistimos de nuevo a esa falta de respeto que ya hemos denunciado reiteradamente…imposición de reuniones incluso sin tener cuenta la disponibilidad de los miembros, en este caso dos mujeres y haciendo comentarios como el de; !!Que os sustituyan!!...¿acaso ellos no pueden reunirse en CMP desde hace más de un mes sustituyendo a los miembros?. Es una muestra más de la misoginia reinante en esta empresa, la actitud antisindical y la falta de respeto…¿dirían que sustituyesen a las mujeres miembros del tribunal si esta fuesen hombres?...¿acaso les molesta que las mujeres delegadas de ASC tengan presencia y mando en nombre del sindicato mayoritario?...", recoge literalmente el comunicado.

De momento, según aseguran desde el mismo sindicato, este paro de la actividad no parece estar respaldada por el resto de organizaciones sindicales. "Si pudiesen existir dudas sobre los motivos de los paros, creemos que después de esto queda más que de manifiesto que…!!sobran los motivos!!...y no vamos a entrar en los motivos por los que el resto de sindicatos no se pronuncian claramente al respecto", apostillan desde ASC.

La plantilla del Metro también amenaza con paros

Por otro lado, también Metro de Sevilla podría sufrir paros desde este Domingo de Ramos. Todo está en el aire, pero el comité de empresa ya amenazó con esta posibilidad la semana pasada ante la falta de acuerdo para su convenio colectivo. Concretamente, en su caso, los paros comenzarían el próximo 2 de abril, Domingo de Ramos, en plena Semana Santa, una época en la que cobra aún más importancia el servicio que presta este transporte público.

Tras el anuncio, la pelota está en el tejado de la empresa que gestiona el suburbano sevillano. Hasta este miércoles no habrá una respuesta definitiva cuando el comité de empresa de la plantilla de la línea 1 del Metro de Sevilla se reunirán en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) para intentar un acuerdo que evite la huelga. Además de la Semana Santa, los paros pueden afectar a la Feria de Abril.

En la documentación presentada por el comité, los trabajadores planteaban a la empresa parar toda la Semana Santa (del 2 al 8 de abril durante la jornada completa) y la Feria (del 22 al 30 de abril también en jornada completa). Además, contemplan paros parciales los días 10, 12, 14, 18 y 20 de abril de 7.00 a 9.00 horas y de 13.30 a 15.30 horas. Los días 2 y 4 de mayo, los paros serían en estas mismas franjas horarias, y a partir del 8 de mayo, éste incluido, los paros serían de 7:00 a 9:00 y de 13:30 a 15:30 horas durante las semanas impares los lunes, miércoles y viernes. Las semanas pares, los martes y jueves hasta final de 2023.

Esta decisión viene derivada de la "falta de respuesta" de la empresa que gestiona la línea 1 del Metro a la última propuesta presentada por los representantes de los trabajadores en la reunión mantenida este pasado martes 21 de marzo. El comité de empresa ha explicado que la última propuesta consistía en una prórroga del convenio colectivo vigente y una subida salarial del IPC de 2022 (5,7%), ya que, tal y como argumentan, "una empresa que cobra el IPC de la Junta y con los beneficios que tiene incluso en los años malos de pandemia, como mínimo, se lo tiene que pagar a los trabajadores".