Salud decide al final no aplicar el cierre de Cantillana debido a su menor tasa de contagios

La provincia de Sevilla vive a partir de este viernes sus primeros días sin cierres perimetrales desde que el Gobierno andaluz decretara esta medida como uno de los puntos claves de su estrategia para frenar la expansión del virus justo después de las fiestas navideñas.

A esta situación se ha llegado después de que tras solicitar el confinamiento territorial y cierre de la actividad no esencial del municipio de Cantillana por su incidencia superior al millar de casos por cien mil habitantes, este mismo viernes, y tras el pronunciamiento favorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la aplicación de esta medida, la Consejería de Salud y Familias haya emitido un comunicado en el que permite que las medidas no se decreten en Cantillana, atendiendo a la bajada de tasa de contagios. Si el miércoles, este municipio sevillano tenía una incidencia acumulada de 1.089,8 casos por 100.000 habitantes, merced de los 117 casos activos en los últimos 14 días, este viernes registra una tasa de 968,7 y los contagios activos han bajado a 109.

La Junta explica que "revisada la situación epidemiológica de la provincia de Sevilla, a fecha 9 de junio, el municipio de la Cantillana (con una tasa de 1089,8), se encontraba en situación que aconsejaba la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral del citado municipio. Por tanto, a la vista de la situación epidemiológica descrita anteriormente del municipio de Cantillana, el comité propuso por unanimidad la adopción de la medida consistente en el cierre perimetral del citado municipio, quedando acreditada tanto la necesidad, como la proporcionalidad de la citada medida, teniendo una duración de siete días naturales contados desde la ratificación y publicidad oficial".

Por último, la Consejería de Salud y Familias informa que "si en el momento en que se efectúe la ratificación judicial de la Orden del Consejero de Salud y Familias por la que se adoptan las medidas de cierre perimetral del municipio de Cantillana, no hubiera razones epidemiológicas para adoptar tales medidas, las citadas Órdenes no serían objeto de publicidad oficial, no produciendo efectos las citadas medidas de cierre perimetral, y en consecuencia el municipio de Cantillana se mantendría en el nivel de alerta sanitaria 4 establecido en la Resolución de 9 de junio de 2021".

Atendiendo a estas consideraciones Cantillana se mantendrá eso sí, en el nivel de alerta 4, sin cierre perimetral ni cese de la actividad esencial, a diferencia del resto de municipios de su área sanitaria, el distrito Norte, que se mantiene en el nivel de alerta 3 y, por tanto, con mayores libertades, sobre todo, de aforo en aforos en hostelería y restauración y otros espacios públicos y privados.