Coronavirus Sevilla: La UCI del Hospital Militar recibe a su primer paciente Covid

El nuevo Hospital Militar de Sevilla, rebautizado como Hospital de Emergencia Covid-199, ya tiene todos sus servicios en funcionamiento. Sí ayer, día en el que reabría sus puertas tras cinco meses de obras y más de 15 años de abandono, recibió a sus primeros siete pacientes positivos en coronavirus, este martes ha sido la unidad de Cuidados Intensivos la que ha puesto en marcha sus motores.

El primer enfermo grave de Covid que da por inaugurada la UCI de este nuevo centro hospitalario es un varón procedente del Hospital Virgen del Rocío y ha sido trasladado pasado el mediodía, según han confirmado fuentes oficiales del centro. Además, este martes han sido derivados otros tres pacientes más, dos directamente desde las Urgencias del Virgen del Rocío y uno más procedente del Hospital de Valme. Fue ayer cuando sobre las 12:30 ingresó el primer paciente en planta, también un varón de 50 años que procedía del Hospital Virgen del Rocío. Debe recordarse que este hospital se ha abierto, en esta primera fase, para

🆕🆕 Llega el primer paciente a la UCI del Hospital de Emergencia Covid #HECovid 🚑 pic.twitter.com/J9lL8w0qof — HospitalUVRocio (@HospitalUVRocio) February 2, 2021

El centro recibió ayer la visita del presidente Juanma Moreno, mismo día en el que empezaron a llegar los primeros enfermos procedentes del Virgen del Rocío, hospital del que depende funcionalmente. El Ejecutivo andaluz abundó ayer durante su visita por las instalaciones en que actualmente hay 144 disponibles en este recuperado centro sanitario, aunque dicha cifra puede alcanzar las 180 si fuera necesario. El hospital de Emergencia Covid-19 no funcionará como un centro hospitalario al uso ya que no tiene Urgencias y su misión será la de hacer frente a la pandemia y descongestionar los otros centros de la provincia. No vendrá ningún paciente directamente desde su domicilio, sino que habrá una coordinación con los otros hospitales para los ingresos.

Talleres de formación al personal de UCI del Militar

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen del Rocío ha organizado talleres de formación específica dirigido a los nuevos profesionales incorporados a la UCI del Hospital Militar especializados en el manejo de pacientes ingresados con infección por Covid-19. Personal de distintas categorías (médicos, enfermería, auxiliares, técnicos y celadores) están asistiendo a estas jornadas donde se comparten los protocolos y las prácticas que han resultado más exitosas durante la pandemia, de cara a disponer de los mejores conocimientos ante posibles rebrotes por infección por SARS-CoV-2.

En concreto, se han programado jornadas sobre el manejo de los equipos de protección individual, en los que se aborda cómo colocarlos, retirarlos, cómo optimizar las entradas a los boxes de aislamiento. Igualmente se enseña cómo realizar las maniobras de decúbito prono para la movilización de las secreciones respiratorias de los pacientes, manejar la vía aérea artificial, cómo realizar una intubación orotraqueal, una traqueostomía percutánea o utilizar los dispositivos ECMO (membrana de oxigenación extracorpórea utilizada en casos seleccionados de pacientes que necesitan soporte respiratorio y/o circulatorio).

Estos talleres se realizan en la UCI de lunes a viernes a partir de mañana y hasta el próximo 26 de febrero en horario de 13:00 a 13:30 horas. Se imparten de manera presencial y en grupo de cinco a seis profesionales de distintas categorías. Previo a la realización de estos talleres, se recomienda que los profesionales conozcan los protocolos disponibles en la página web del hospital.