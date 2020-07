Andalucía sigue sumando brotes de coronavirus y Sevilla no queda al margen de esta tendencia. De 38 focos que había el martes en la comunidad se ha pasado este miércoles a 40, dos más, de los que uno se ha registrado en la provincia de Sevilla, en concreto en Écija. La provincia suma así nueve brotes en menos de 15 días. La capital sigue siendo la que acumula el mayor número de casos con un total de 47 contagios activos y dos focos, de los que uno ya se encuentra en fase de control.

La Consejería de Salud y Familias ha informado este miércoles de un total de 17 infectados más de los que sólo un caso pertenece a uno de los focos confirmados en la capital. Los otros 16 positivos son casos aislados, sin relación entre ellos o que no alcanza el mínimo de cuatro contagios vinculados necesarios para que Sanidad pase a reconocerlos como brote. Salud sigue sin incluir el foco registrado una empresa ubicada en Torre Sevilla, con tres positivo confirmados, porque, según fuentes del entorno de la misma, los rastreos se estarían haciendo de forma privada y hasta el momento todas las nuevas pruebas habrían dado negativo.

De los nueve focos activos en Sevilla, sólo el primero de ellos, detectado en Los Remedios el pasado 17 de julio, está en fase de control con 12 contagios. En los otros ocho los epidemiólogos continúan el rastreo de contactos y realizando pruebas para determinar su alcance al tiempo que están confirmados 37 casos en Montellano, el más numeroso; 17 en otro brote en la capital del que no se han dado datos de localización; cuatro en Écija; cuatro en La Algaba, que cuenta ya con cinco contagios aunque en principio este último no está vinculado al brote; cuatro en Gerena, ocho en Osuna, también con un noveno positivo no vinculado; ocho en Constantina; y cuatro en Tomares, que también cuenta con tres casos más confirmados.

Por otro lado, el Ayuntamiento de El Coronil ha anunciado este miércoles la aparición de un contagio en la localidad, el primero desde que se inició la pandemia ya que éste era hasta el momento uno de los 17 municipios libres de Covid en la provincia. Las mismas fuentes apuntan que esta persona se encuentra en aislamiento domiciliario y que se empezarán a hacer pruebas a las personas que han estado en contacto con ella.

Con estos últimos contagios detectados por PCR, Salud informa de un total de 149 positivos registrados en los últimos 14 días, 112 en sólo una semana. El virus está presente ya en todos los distritos sanitarios de Sevilla y, además de los municipios afectados por los brotes, hay casos confirmados en Alcalá de Guadaíra (3); Dos Hermanas (4); Morón de la Frontera (1); Gines (1); La Pruebla del Río (3); Mairena del Aljarafe (1); Olivares (1); Salteras (1); Gelves (1); San Juan de Aznalfarache (1); Umbrete (1); Bormujos (1); Marchena (1); Osuna (9); Alcalá de Río (2); La Rinconada (3); Lora del Río (1); y El Viso del Alcor (1).