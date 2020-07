El coronavirus reaparece en los cinco distritos sanitarios de Sevilla

La reaparición del coronavirus en la provincia no da tregua con siete focos activos y 122 casos confirmados en los últimos 14 días, 97 de ellos desde el pasado lunes. La Consejería de Salud y Familias ha incluido este lunes en su parte oficial un nuevo foco en la zona Norte, en concreto en el municipio de Gerena, donde se han detectado cuatro casos vinculados entre sí. El resto de brotes, a excepción del localizado en el barrio de Los Remedios en la capital, siguen sumando positivos por lo que, tras un mínimo paréntesis en el último mes, el Covid-19 vuelve a estar presente en todos los distritos sanitarios en los que Salud divide la provincia.

El más numeroso se localiza en la zona Sur, donde el brote asociado a una fiesta en una piscina privada en Montellano suma ya 36 positivos, con cinco nuevos casos respecto al domingo. También ha sumado nuevos afectados el foco localizado en Constantina. A los cinco casos confirmados la semana pasada se añaden ahora dos positivos más relacionados con la misma familia en la que se originó el brote, pero perteneciente a un diferente núcleo familiar. Estos dos últimos son asintomáticos y han sido detectados dentro del plan de Salud de realización pruebas a todo el entorno en contacto con los contagiados.

Salud ha confirmado un séptimo brote en la provincia en el municipio de Gerena

Los casos de ambos municipios de las sierras Sur y Norte, de 7.056 y 5.896 habitantes, respectivamente, destacan dado que durante el pico de la pandemia el virus apenas afectó a seis personas en Montellano, donde sí hubo que lamentar un fallecimiento, y tres en Constantina, donde no se daban nuevos positivos desde el mes de abril y donde el origen ahora de este brote no ha podido ser aún determinado entre los afectados. Es precisamente en este distrito sanitario donde Salud ha confirmado hoy el que es ya el séptimo brote en la provincia, en Gerena, como se ha apuntado más arriba.

Al margen de estos focos, hay más contagios confirmados en los distritos sanitarios Sur y Norte. En el primero, el total de casos detectados por PCR en los últimos 14 días se eleva hasta los 40 por lo que, restando los 34 de Montellano que han sido confirmados por este método (los otros dos serían el resultado de test rápidos), quedarían seis contagios detectados de forma aislada. En concreto se localizan en los municipios de Alcalá de Guadaíra (3), Dos Hemanas (2) y Morón de la Froentera (1).

Por otro parte, en la zona Norte de la provincia, además de en Constantina y Gerena, el Covid-19 también ha reaparecido en Alcalá del Río, con un caso confirmado en los últimos 14 días, uno en La Algaba, dos en La Rinconada y uno más en Lora del Río y El Viso del Alcor, sin que por el momento se hayan detectados más casos en torno a los mismos.

En el distrito sanitario Este destaca el foco confirmado este domingo en Osuna. A los ocho casos relacionados entre sí y anunciados el sábado por el gobierno municipal se suman ahora dos más, por lo que este foco sumaría ya 10 positivos. Se tratan todos de miembros de una misma familia que confirmaron su contagio después de pasar unos días de vacaciones en Murcia. Hay un caso más detectado en esta zona de la provincia en el municipio de Marchena, confirmado hace ya más de una semana.

En el Aljarafe son 15 los contagios detectados en los últimos 14 días, la mayoría de casos aislados en diferentes municipios. Hay un brote localizado en Tomares y que afecta a siete personas. El resto de contagios se reparten entre los municipios de Gines, Mairena del Aljarafe, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Umbrete y Bormujos, todos con un caso, y La Puebla del Río, con dos positivos. Se da la circunstancia de que el Aljarafe fue el primer distrito sanitario dela provincia que quedó libre del virus a principios de mes cuando se consiguió sumar 14 días sin confirmar nuevos casos.

Es en la capital, no obstante, donde se cuantifica el mayor número de afectados en esta considerada segunda ola del coronavirus. En total, el distrito sanitario Sevilla suma a día de hoy 37 contagios de los que 12 pertenecen al ya en fase de control brote en Los Remedios y otros 12 a otro foco cuya localización no ha sido especificada. Hay otros 13 casos confirmados y que, en principio, no estarían relacionados con los temidos rebrotes.

La presión asistencial se contiene en los hospitales

Mientras tanto, los hospitales de la provincia siguen manteniendo contenida la presión asistencial por el coronavirus pese a los brotes registrados. A día de hoy, sólo son tres los pacientes que siguen hospitalizados, de los que uno se encuentra en la UCI. Desde el inicio de la pandemia han sido 1.214 los ingresos hospitalarios registrados por la gravedad de su infección y de ellos 152 han requerido atención en la unidad de críticos. La provincia suma 290 fallecidos y 2.885 curados de un total de 3.303 casos confirmados mediante pruebas PCR y test rápidos.

A nivel andaluz son actualmente 35 los brotes activos de un total de 58 desde que acabó el estado de alarma. Los hospitalizados rozan el medio centenar (49), de los que 5 se encuentran en UCI. Almería es con 17 ingresos la provincia con mayor presión asistencial hospitalaria seguida de Granada, con 10 pacientes hospitalizados.