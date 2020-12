La donación de sangre se adapta a la era Covid y los donantes más fieles mantienen el servicio tras ocho meses de pandemia sanitaria y tras experimentar un descenso considerable en las primeras semanas del confinamiento. En este contexto, el coronavirus ha provocado una caída en el número de donaciones registradas este año en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla que deja un 7,2% de sangre menos que la recibida el año pasado y un 25% menos de nuevos donantes. Aún así, "las reservas están garantizadas", tranquiliza el doctor Rafael Lebrero, nombrado recientemente como médico coordinador del CTS de Sevilla, que muestra su gratitud a "la generosidad incondicional" de los donantes y al "apoyo" de todos los colaboradores que organizan las colectas.

No obstante, no hay que confiarse y, aunque a día de hoy las reservas están garantizadas, preocupa lo que pueda suceder de cara las próximas semanas, sobre todo, por la cercanía de las fiestas navideñas. Es por ello que desde el CTS de Sevilla se hace un llamamiento a la donación para "no tener que llegar a correr riesgos". "No podemos confiarnos porque a lo largo del año hemos vivido muchos momentos especialmente complejos para la realización de nuestras colectas. Las fechas próximas cargadas de festividades pueden provocar una disminución de las reservas de sangre, por lo que se hace necesario un nuevo llamamiento a la donación para que nuestras reservas no bajen y presenten un riesgo por no poder satisfacer la demanda hospitalaria", recalca Lebrero que, además, se dirige a aquellos que estén pensando en donar por primera vez. "No hay mejor argumento que saber que se está donando vida", agrega.

En lo que va de año, el CTS de Sevilla ha registrado 57.700 donaciones, que suponen un 7,2% menos que en el mismo periodo del 2019. Una cifra considerablemente inferior pero que, sin embargo, según matiza el doctor Lebrero, no responde a la falta de donantes en las convocatorias si no a la reducción de colectas diarias obligada por la pandemia. "Que las reservas de sangre hayan bajado puede inducir a pensar que los donantes no han acudido a las convocatorias pero no es así, más bien todo lo contrario, se han registrado elevadísimos índices de participación. La causa del descenso de las donaciones es el impacto de la pandemia, ya que, por ejemplo, durante la cuarentena se redujeron de seis a tres las colectas diarias", explica.

Más afectada se ha visto la cifra de nuevos donantes. Entre enero y noviembre se han contabilizado 1.993 donantes nuevos, que suponen un 25% menos que en el mismo espacio de tiempo del año anterior. "Es la consecuencia lógica de la suspensión de la campaña universitaria, los centros educativos de FP, empresas de la Cartuja, por ejemplo, con gran número de empleados jóvenes, las visitas de los colegios y eventos especiales como maratones o en clubes deportivos", señala Lebrero.

La pandemia lo ha trastocado todo y desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla también han tenido que reinventarse al verse obligados a prescindir de colectas muy importantes en la recogida de sangre, potenciando así las campañas de información a través de los medios de comunicación y las redes sociales sobre puntos de donación, horarios o cualquier otro tipo de consulta mediante la web www.crtssevilla.org y los perfiles de Twitter y Facebook, @donantessevilla y www.facebook.com/crtssevilla, respectivamente.

"Este año hemos perdido eventos multitudinarios como los maratones, campañas universitarias y grandes empresas se han tenido que anular debido a que no reunían las condiciones necesarias de seguridad. También ha influido el teletrabajo o la formación no presencial. Esta situación nos ha llevado a buscar nuevas ubicaciones que reúnan todas las condiciones necesarias y puedan sustituir esta pérdida, así como a adaptar y promocionar nuestros puntos fijos en el Centro de Transfusión de la Avenida Manuel Siurot y en el hospital Virgen Macarena", explica.

En cuanto a la importancia de mantener las reservas de sangre en niveles óptimos, y mucho más en medio de una crisis sanitaria como la actual, Lebrero recuerda que la provincia necesita una media de 270 donaciones cada día. Aunque considera que es "muy difícil establecer el consumo medio de cada paciente", por la variabilidad respecto a sus necesidades según el tipo de enfermedad, la intervención quirúrgica, el accidente puntual o la enfermedad crónica con necesidades pautadas en el tiempo que presente cada caso, sí explica el doctor que de las 3 ó 4 donaciones al año que puede hacer una persona "es posible la obtención de hematíes, plaquetas y plasma que se pueden utilizar por separado en el tratamiento de muchos pacientes".

En este punto y, haciendo un llamamiento a la donación de sangre de todos los grupos, el doctor Lebrero recuerda que los centros son "puntos limpios y sin riesgo añadido de contagio" donde se siguen "todas las recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias". "Hemos establecido indicaciones para favorecer la distancia de seguridad, circuitos de entrada y salida del centro, implantado dispositivos de dispensación de solución hidroalcohólica para favorecer la higiene de manos y es obligatorio el uso obligatorio de mascarillas por parte de profesionales y donantes", añade.El servicio se mantiene activo de lunes a sábado en los puntos fijos de donaciones ubicados en el Centro de Transfusión de la de la avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío) en horario de 8:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 9:00 a 15:00 horas los sábados; y en el hospital Virgen Macarena de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Las condiciones físicas para donar pasan por tener entre 18 y 65 años, un peso superior a los 50 kilos y gozar de buena salud.

Igualmente, desde el CTS Sevilla recuerdan que las restricciones de movilidad no afectan al servicio y aquellos que deseen donar sangre pueden desplazarse desde cualquier punto de la provincia sin problemas. Sólo deberá ponerse en contacto con CTS Sevilla vía telefónica (955009900-12-13-14-31) o a través de las líneas de whatsapp 677902788 y 609680155 y especificar la fecha y hora concreta en la que desea donar y desde el centro se le envía un sms que le servirá como justificante.