El Maternal atiende en julio al mayor incremento de ingresos de embarazadas por Covid

Las reticencias a la vacunación entre las embarazadas y la relajación de las medidas para frenar la infección, entre otros factores, han provocado el aumento de los casos Covid-19 entre las gestantes que han precisado de hospitalización y de cuidados intensivos las últimas semanas.

Julio ha sido, de momento, el periodo con más ingresos de embarazadas, tanto en UCI como en las plantas de hospitalización en el complejo Virgen del Rocío, según constatan fuentes hospitalarias a pie de cama, que inciden en la necesidad de que esta población se vacune para evitar situaciones de alto riesgo para la madre y para el hijo por venir.

"Lo que está ocurriendo con las embarazadas se debe a que entran dentro del grupo de jóvenes que no están vacunados, y a que se ha liberalizado el uso de mascarillas. No hay motivo concreto, se debe a que no se han vacunado, en muchos casos, y se ha quitado la mascarilla", considera el doctor José Luis Santamaría, veterano especialista en cuidado intensivos.

¿Por qué tienen más riesgo las embarazadas ante el Covid?

Carmen Mejías Paneque, matrona del Hospital La Merced de Osuna y vocal de Sevilla de la Asociación Andaluza de Matronas , (www.aamatronas.org) incide en los riesgos para las embarazadas en caso de contraer el Covid: "Si bien es cierto que el 80% de las embarazadas pasarán de forma asintomática la enfermedad, las modificaciones fisiológicas que el propio organismo de la gestante debe hacer para formar y albergar a su bebé supondrán que se incremente el riesgo de desarrollar trombos en aquella gestante que contraiga Covid, además de presentar mayores complicaciones a nivel respiratorio. Todo esto la convierte en población de riesgo y se hace necesaria la prevención con la vacuna".

¿Cuándo debe la embarazada ponerse la vacuna?

Las vacunas Comirnaty (Pfizer/Biontech ) y Moderna se han estudiado más en embarazadas y, por ello, se recomiendan en cualquier trimestre de la gestación ya que el riesgo de contraer Covid y sus complicaciones son siempre peores.

Mejías Paneque incide, no obstante, en que "la decisión de vacunarse debe ser voluntaria e informando adecuadamente en cada caso ya que existen factores de riesgo que hacen aún más necesaria la vacunación como la obesidad, HTA y el asma grave".

Frente a las informaciones de todo tipo que circula por la red, la matrona recuerda que "las decisiones deben tomarse informadas de las fuentes correctas: los profesionales sanitarios que nos basamos en la evidencia científica más actual".

¿Existen estudios sobre los posibles efectos en el bebé?

El registro V- Safe recopila información de personas que se vacunaron contra la Covid-19 en el periodo periconcepcional y durante el embarazo para comprobar la seguridad de las vacunas ARN-mensajero.

Carmen Mejías, como portavoz de las matronas en Sevilla, recuerda los resultados: "La mayoría de las embarazadas notificaron dolor en el lugar de inyección, fatiga, dolor de cabeza y mialgias, las proporciones de embarazos adversos y resultados neonatales (por ejemplo, pérdida fetal, parto prematuro, tamaño pequeño para la edad gestacional, anomalías congénitas y muerte neonatal) entre los participantes con embarazos completos del registro de embarazos V-safe, parecen ser similar a las incidencias publicadas en poblaciones embarazadas estudiadas antes de la pandemia Covid-19".

La matrona experta apunta a un dato muy importante que animará a aquellas gestantes que aún tengan miedo de vacunarse: "la evidencia emergente ha demostrado la transferencia transplacentaria de anticuerpos del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) después de la vacunación materna Covid-19 durante el tercer trimestre, lo que sugiere que la vacunación materna podría proporcionar cierto nivel de protección al recién nacido".