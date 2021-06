Un equipo médico comprobará en Sevilla la eficacia de la vacuna de Pfizer en embarazadas

Un equipo de especialistas, que está integrado por expertos del Grupo IHP y del Centro de Salud de la Mujer, probará de manera inminente en Sevilla los efectos de la vacuna de Pfizer frente Covid en mujeres gestantes. Se trata de un ensayo clínico internacional y multicéntrico de la firma farmacéutica en el que participarán en torno a 4.000 mujeres embarazadas.

Junto a los niños pequeños, de entre dos y 12 años, las embarazadas carecen a fecha de hoy de estudios científicos amplios que avalen la seguridad y eficacia de una vacuna frente al Covid-19, si bien esta población puede acceder a la vacuna de acuerdo al calendario de vacunación, que prioriza en función de factores de riesgo y edad.

Una vez que se constante de manera científica la seguridad de la vacuna Covid, las mujeres en gestación tendrán la puerta abierta, con garantías, a la inmunización masiva para ellas y para sus bebés. “En este estudio haremos un seguimiento de las madres y de sus bebés hasta seis meses después de que nazcan”, asevera el doctor Ignacio Salamanca de la Cueva, coordinador de la Unidad de Investigación del Grupo IHP.

Los resultados se conocerán de manera simultánea al desarrollo del ensayo, que comenzará en Sevilla de manera inminente. “Esperamos que en el plazo de una semana contemos con el OK para comenzar a reclutar a las mujeres”, añade el responsable de investigación del Grupo IHP, más conocido en Sevilla como el Hispalense de Pediatría.

Hasta la fecha, los ensayos clínicos de las vacunas frente a Covid-19 no han incluido a embarazadas, de modo que los datos disponibles, se basan principalmente en la utilización de las vacunas en EEUU.

Se trata del primer ensayo internacional que se pone en marcha en esta población sensible. De manera paralela, el Grupo IHP Pediatría, que atesora una amplia experiencia en ensayos clínicos, ha iniciado ya el estudio para comprobar la eficacia, seguridad y persistencia de los anticuerpos en niños pequeños (de dos a doce años) tras la administración de la vacuna de Pfizer. Se trata de un ensayo internacional en el que participan 80 centros repartidos por todo el mundo, entre los que se encuentra la firma privada andaluza.

Vacuna en embarazadas en Andalucía

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia pueden acceder a la vacunación en Andalucía de acuerdo al calendario de vacunación que prioriza por grupos de riesgo y edad. Para ellas se indican Moderna o Pfizer.

En estos momentos el corte de edad para la vacunación masiva en Andalucía se sitúa en los 49 años, de modo que la inmensa mayoría de las gestantes, aún no han podido acceder a esta herramienta para prevenir el Covid19.

La última actualización de la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad incide en la ausencia de efectos adversos de la vacuna Covid en embarazadas, al menos, de momento, y en base de estudios realizados en EEUU con esa población sensible.

Observación de los efectos adversos

Un estudio recientemente publicado en los EEUU, que incluyó a 36.591 embarazadas que se habían vacunado con vacunas frente a Covid-19 de ARNm, no encontró señales de seguridad.

El Comité de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido recomienda que las vacunas frente a Covid-19 deben ofrecerse a las embarazadas al mismo tiempo que al resto de la población, según su edad y riesgo clínico. Dado que las vacunas Comirnaty y Moderna se han estudiado más en embarazadas, recomiendan su preferencia de utilización, aunque en las que recibieron una primera dosis de Vaxzevria recomiendan completar la pauta con la misma.

¿Puede vacunarse si está embarazada ahora para la segunda dosis de Astrazeneca?

La Consejería de Salud y Familias responde: “Existen dos posibilidades: esperar a finalizar el embarazo para la segunda dosis de AstraZeneca, o administrarse la segunda dosis durante el embarazo con Pfizer”.

Actualmente, ya existe mayor experiencia con las vacunas de ARN mensajero durante el embarazo, sobre todo con la vacuna de Pfizer, y dado que no se han observado problemas, está actualmente recomendada en cualquier trimestre del embarazo. Con AstraZeneca y Janssen no debiera haber ningún problema, pero dado que la experiencia es mucho menor, por ahora no se recomienda con estas vacunas.