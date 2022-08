La criminalidad se dispara en Sevilla con una subida del 32% en la primera mitad del año

La criminalidad se disparó en Sevilla capital en la primera mitad del año, periodo en el que el repunte de los delitos fue del 32%, uno de los mayores crecimientos de la delincuencia en la historia reciente de la ciudad. Así consta en los datos publicados por el Ministerio del Interior, que constatan que la capital andaluza fue escenario de 24.289 infracciones penales en el periodo comprendido entre enero y junio de 2022. Esto supone un 31,7% más que el mismo periodo del año anterior, que se cerró con 18.444.

Como viene siendo habitual en los últimos años, la mayor subida es la de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, que crecen un 89,4%. Pasan de 132 a 250 casos. La mayoría de ellos, 233, son abusos. Las 17 denuncias restantes son por violaciones, lo que supone también un crecimiento considerable con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se notificaron siete. Esto supone un porcentaje de aumento del 143%, si bien la tasa se dispara por tratarse de cifras muy bajas con las que establecer la comparación.

Parte de la explicación puede ser que en los primeros meses de 2021 todavía quedaban algunas medidas restrictivas impuestas por las autoridades para frenar la pandemia del covid-19. Así, no hubo ferias, el ocio nocturno estuvo limitado y los confinamientos perimetrales estuvieron activos hasta bien entrada la primavera. A menor movimiento de la población, y menos salidas, menos delitos. Ahora bien, los datos de este año no dejan de seguir una tendencia ya iniciada hace unos años, que se disparó a raíz del caso de la Manada. Esta violación grupal provocó una mayor concienciación en las mujeres, que a partir de entonces se decidieron a denunciar abusos que antes no se judicializaban.

Aumentan prácticamente todas las modalidades delictivas, salvo los homicidios consumados y el tráfico de drogas. Los primeros pasan de 3 casos a 2 en los primeros seis meses del año. El primero de ellos fue un crimen cometido por un hombre que mató a su madre en una casa del barrio de Padre Pío, el 19 de abril. El segundo fue un asesinato machista cometido el 25 de abril en la calle Ágata, en la Macarena, si bien el cuerpo de la víctima no se descubrió hasta casi dos meses después oculto en unos juncos junto al río Guadalquivir. Ambos sucesos se esclarecieron con las detenciones de sus autores.

La estadística difiere en el caso de los homicidios no consumados, es decir, aquellos que se quedan en grado de tentativa. Aquí sí hay un incremento de 16 casos registrados en 2021 a 22 en el primer semestre de 2022. Ocurre algo parecido con las peleas (delitos de lesiones y riña tumultuaria), que evolucionaron de 86 asuntos a 133. Sevilla registró también cuatro secuestros a lo largo del primer semestre. Son tres episodios más que el año anterior.

Salvo las sustracciones de vehículos, todos los tipos de robos crecieron, algunos de ellos con bastante fuerza. El delito más común en la capital andaluza es el de los hurtos. Un tercio de las infracciones penales registradas pertenecen a esta modalidad delictiva. En el primer semestre se notificaron en Sevilla 8.403 hurtos, por 5.576 del año anterior. Es una subida del 50,7%. Sin duda, la reactivación del turismo y la vuelta de las fiestas primaverales tras el parón de la pandemia tiene mucho que ver con este dato.

Los robos con violencia e intimidación experimentaron un auge del 45,2%. Mientras que en los primeros seis meses de 2021 hubo en la capital andaluza 637 delitos de este tipo, en 2022 esa cifra creció hasta los 925. En esta modalidad se engloban los atracos a mano armada, las sirlas o robos a punta de navaja, los tirones y todos los robos en los que hay amenazas de por medio.

La subida de los robos con fuerza fue algo menor. En esta categoría se incluyen los asaltos a domicilios, tiendas, locales, naves industriales y, en definitiva, cualquier tipo de inmueble o instalación, siempre que no haya violencia contra las personas. Es decir, aquellos robos que se cometen cuando una vivienda o un comercio están vacíos. Hubo 791 delitos así en Sevilla en 2022, por 638 del año anterior. La subida fue, por tanto, del 24%. De ellos, 374 robos fueron en viviendas, por 354 en 2021. No fue en los domicilios donde más se incrementaron estos delitos. Los robos de vehículos se estancaron. Hubo sólo dos menos (474) que el año anterior (476).