La mujer asesinada en Sevilla desapareció el 25 de abril

La mujer asesinada en Sevilla desapareció el pasado 25 de abril. Desde entonces nadie sabía nada acerca de su paradero. Es muy posible que el homicidio fuera cometido ese mismo día, dado el avanzado estado de descomposición que presentaba el cuerpo. Su hermana denunció la desaparición ante la Policía Nacional el pasado 4 de mayo.

Aunque aún no ha podido ser identificada formalmente, todo apunta a que la víctima es Virginia T. G., de unos 50 años y de nacionalidad boliviana. Su ex pareja, Alfredo G. C., de la misma edad y nacionalidad, fue detenido este martes por la Policía Nacional, después de una investigación que se ha prolongado durante casi dos meses y en la que poco a poco se fue estrechando el cerco sobre él.

La Policía sospechó de la ex pareja de la víctima desde un primer momento. De hecho, a diferencia de otras desapariciones, no se difundió información sobre la ausencia de la mujer ni su foto para que pudiera ser vista o reconocida por los ciudadanos, como se hace habitualmente en otros casos de desaparecidos. En esta ocasión, los agentes del Grupo de Homicidios optaron por llevar una investigación con la máxima discreción para tratar de hacer que el sospechoso incurriera en algún error.

Algunas fuentes apuntan que el hombre tenía antecedentes por malos tratos y que la víctima estaba en el sistema Viogen, de protección de víctimas de la violencia machista. Tras ser detenido, el ex compañero sentimental de la víctima confesó haberla matado después de que ella pusiera fin a la relación, y haber arrojado su cuerpo al río Guadalquivir. El detenido llevó a los agentes del Grupo de Homicidios hasta el punto exacto en el que se deshizo del cadáver.

El cuerpo de Virginia se encontraba envuelto en una bolsa negra entre unos juncos, sin que llegara a estar sumergido en el agua. Estaba en una zona de la dársena del Guadalquivir muy próxima al barrio de San Jerónimo, no muy lejos del domicilio de la víctima. Al estar envuelto en una bolsa y oculto entre los cañaverales, no podía verse a simple vista por parte de los numerosos ciudadanos que acuden a diario al paseo del río a hacer deporte, pasear o pescar.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y está a la espera de seguir practicando gestiones. El caso está bajo secreto de sumario y no han trascendido detalles de cómo y cuándo se cometió el crimen. El cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde está previsto que se le practique la autopsia en las próximas horas. Esta prueba forense será determinante para conocer las causas y la data de la muerte. Las primeras hipótesis apuntan a que pudo morir antes de que se denunciara la desaparición.

Por su parte, el detenido permanece en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía, donde ha pasado la noche y donde está a la espera de nuevas diligencias antes de pasar a disposición judicial. El caso lo lleva un juzgado de Violencia sobre la Mujer que mantiene el secreto de sumario sobre la investigación.

El asesinato de Virginia es el primer crimen machista cometido en Sevilla en lo que va de año y el segundo homicidio, después del caso de la mujer de 72 años estrangulada presuntamente por su hijo en el barrio de Padre Pío, el pasado 19 de mayo. En 2021 hubo un asesinato machista en la capital andaluza, en el barrio del Cerro del Águila, donde un hombre mató a su mujer disparándole con una escopeta y luego se quitó la vida. En la provincia hubo otro caso en Estepa, donde un joven de 21 años mató y descuartizó a su ex novia, Rocío Caíz, de 17 años, a principios de junio.