La criminalidad se dispara en Sevilla con una subida de casi el 20%

La tasa de criminalidad se ha disparado en Sevilla con una subida del 18,4%. Prácticamente todos los delitos experimentaron un crecimiento importante en los primeros tres meses del año, periodo al que corresponden estos datos, que el Gobierno central no ha querido publicar hasta que no han pasado las elecciones generales del 23 de julio. El Ministerio del Interior publica habitualmente estas estadísticas recién terminado el trimestre, si bien en esta ocasión ha dejado pasar cuatro meses más para sacar los datos del periodo correspondiente a los meses de enero y marzo de 2023.

La subida de los delitos en Sevilla es mucho mayor que en el total de España, donde el crecimiento es del 7,2%. Se trata del repunte más fuerte de los últimos años, que acentúa la tendencia al alza experimentada tras la pandemia del covid-19, cuando los confinamientos, cierres perimetrales y demás medidas implantadas para frenar la expansión del coronavirus hicieron caer bruscamente la tasa de criminalidad. Al no haber gente en la calle, al no haber comercios abiertos, al no haber turistas, tampoco había robos. Ahora, en cambio, la subida es generalizada en todos los ámbitos. En la capital el auge es mayor que en la provincia, donde el repunte es del 14,1%.

En Sevilla capital se denunciaron entre enero y marzo 13.911 delitos, lo que supone un 18,4% más que en el mismo periodo del año anterior. En los tres primeros meses de 2011 esa cifra fue de 11.750. Esto supone una media de 154 denuncias diarias. De los 13.911 casos denunciados, 11.817 corresponden a delitos convencional y 2.094 a cibernéticos. La cibercriminalidad ha experimentado un crecimiento enorme, sobre todo a raíz de la pandemia, y ya supone el 15% del total de los delitos. Entre un año y otro, subió un 12,7% en Sevilla.

De nuevo la modalidad más destacada es la de los delitos contra la libertad sexual, que suben un 91,8% en la capital. Pasan de 61 casos registrados en el mismo periodo de 2022 a 117 en 2023. De ellos, diez son violaciones consumadas. Son dos más que el año anterior. El resto de los delitos sexuales crecen un 101,9%, evolucionando de 53 a 107. En la provincia la subida total de este tipo de agresiones es del 86%, con 212 casos registrados, de los que 26 son violaciones.

Los delitos sexuales llevan años creciendo de manera importante no sólo en Sevilla, sino en toda España, aunque en el resto del país suben de manera más sostenida, en torno al 17%. Interior precisa que "este incremento debe ponerse, en parte, en relación con las activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, lo que se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar los mismos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reduciendo de esta forma los niveles de infradenuncia que han podido y pueden existir en relación con estos tipos penales".

El caso de la violación grupal de la Manada, durante los Sanfermines de 2016, supuso un punto de inflexión en este asunto. Desde entonces, cada día más, son muchas las mujeres que se animan a denunciar casos que antes no terminaban en los tribunales. Las estadísticas de agresiones sexuales se han disparado en los últimos siete años.

El siguiente apartado que repunta con fuerza es el de los robos de vehículos, que subió un 48,5%, pasando de 196 a 291 casos entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023. La mayoría de los vehículos que se sustraen en Sevilla son ciclomotores y motocicletas (las bicicletas quedan fuera de estas estadísticas). El robo de coches es menos frecuente, aunque también se dan. Hay grupos que utilizan inhibidores de frecuencia y clonan llaves de vehículos de alta gama.

En otras ocasiones se roban coches para luego utilizarlos para cometer robos. Es un patrón de conducta muy común entre las bandas de aluniceros, que emplean vehículos sustraídos para utilizarlos a modo de ariete contra los escaparates y puertas de los comercios y para luego huir a gran velocidad. A pesar de esto, los alunizajes se han frenado mucho en los últimos años tras numerosas operaciones policiales contra este tipo de bandas. La última de ellas se produjo en enero, cuando la Policía y la Guardia Civil desmantelaron una banda de aluniceros que había cometido más de treinta robos y recuperaron 14 vehículos de alta gama.

Los robos con fuerza también subieron. Los que se cometieron en domicilios, que suelen generan una mayor sensación de inseguridad, lo hicieron algo por debajo de los que se produjeron en establecimientos y otras instalaciones. Hubo 174 robos en viviendas, 19 más que el año anterior, por lo que el crecimiento fue superior al 12%. Esta estadística es muy variable y depende mucho de la presencia en la ciudad de alguna banda especializada en los robos en viviendas, que suelen ser procedentes de Georgia y Croacia, principalmente. En el caso del global de los robos con fuerza, el repunte fue del 16%.

Otro delito que causa mucha alarma es el robo con violencia. En este apartado encajan los atracos a mano armada, asaltos con navajas, tirones y cualquier otra práctica que conlleve un riesgo o amenaza para la víctima. Hubo 523 casos en el primer trimestre del año, lo que supuso una subida del 8,1%. Los casos que más han trascendido han sido los ataques mediante la técnica del mataleón, una peligrosa maniobra de estrangulamiento con la que varias personas han sido asaltadas en Sevilla en los últimos meses, principalmente para robarles los teléfonos móviles.

El delito más común, con diferencia, es el de los hurtos. Más de una cada tres denuncias son por este motivo. Se registraron en Sevilla 4.753 hurtos en los primeros tres meses del año, por 3.931 del mismo periodo de 2022. Esto supone un crecimiento del 20,9%. La reactivación del turismo de masas en Sevilla tiene mucho que ver con este repunte, pues existen en la ciudad bandas organizadas que se dedican a robar a los turistas en las zonas monumentales. La Plaza de España es un hervidero de carteristas que se camuflan con sus víctimas para robarles.

Los delitos más graves contra las personas son los que menos suben. En la capital el balance sólo incluye un homicidio (es verdad que el año anterior no hubo ninguno, con lo cual el incremento es del 100%, aunque se trate de un porcentaje irreal al estar basado en datos poco significativos). Aunque sólo se recoja un caso, hay al menos dos que se investigaron como homicidios en ese periodo. Uno de ellos fue el de un hombre que murió durante una reyerta en el barrio de San Jerónimo, a manos de dos vecinos con los que había tenido unos encontronazos previos. El otro es el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en una vivienda de la calle José Gestoso, en el centro de la ciudad. Ambos sucesos fueron en el mes de febrero.

En cuanto a los homicidios que se quedaron en grado de tentativa, se pasó de 11 a 6, una bajada del 45,5%. Las peleas (delitos de lesiones) y riñas tumultuarias también cayeron, de 68 a 57, lo que significó una reducción del 16%. Al igual que el año anterior, hubo un secuestro.

Los delitos relacionados con el tráfico de drogas crecieron un 24%. Pasaron de 66 casos a 82. Según aclara Interior, este aumento está muy relacionado con la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "en el marco de planes específicos como el del Campo de Gibraltar", que es cierto que ha tenido ramificaciones importantes en la provincia de Sevilla. De hecho, el río Guadalquivir sigue siendo una de las principales vías de entrada en Europa del hachís que se produce en el norte de África. El Ministerio recuerda que "en este fenómeno delictivo se producen muy pocas denuncias". Por tanto, concluye Interior, "es, en realidad, un indicador de actividad policial frente a este tipo de delitos".

Además del fenómeno del río, el otro gran frente que tienen actualmente los policías antidroga es el de la lucha contra los cultivos de marihuana, que llevan años proliferando en determinados barrios de la ciudad. En zonas como las Tres Mil Viviendas, Torreblanca, Su Eminencia o Palmete, estas plantaciones están provocando verdaderos problemas graves de convivencia, pues causan sobrecargas de la red eléctrica hasta el punto de que hay apagones prolongados en los picos de mayor demanda eléctrica, generalmente coincidiendo con los días de mucho calor.

Desde el año pasado, Interior también incluye un apartado de cibercriminalidad. Las estafas informáticas crecen un 18,9%. Han pasado de 1.610 a 1.914. Es decir, cada día se denuncian en la capital andaluza 21 estafas. En los últimos tiempos ha habido numerosos timos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías y, sobre todo, los teléfonos móviles. La estafa del hijo, en la que una persona escribe desde un número desconocido alegando que es el hijo de la víctima y se le ha roto su móvil, es una de las más comunes en la actualidad.

Sobre el asunto de las estadísticas han surgido en los últimos años voces críticas contra la forma de medir la criminalidad en España, pues equipara todos los delitos al mismo nivel. Es decir, a efectos estadísticos cuenta igual un hurto que un homicidio, cuando evidentemente ni es lo mismo ni tampoco generan la misma sensación de inseguridad entre la ciudadanía. Como es habitual, la seguridad ha sido muy utilizada en las dos recientes campañas electorales. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha anunciado que instalará cámaras de videovigilancia y que reclamará al Gobierno central 500 policías nacionales para reducir los índices de criminalidad.