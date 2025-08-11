Critican que las obras del Metro dificultan el acceso de los servicios de emergencia al Hospital Macarena

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado públicamente que las obras de la futura Línea 3 del Metro están "afectando gravemente al acceso de los servicios de emergencia" a edificios públicos y residenciales del entorno del Hospital Universitario Virgen Macarena, incluida la propia entrada al centro hospitalario.

El sindicato, mediante un escrito dirigido al Delegado de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, así como a las jefaturas de Policía Local y del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos), alerta de la ausencia de medidas específicas que garanticen una respuesta operativa ante situaciones de emergencia en la zona, afectada por cortes, desvíos y limitaciones de acceso a raíz de las obras.

De hecho, durante la mañana de este lunes, una ambulancia quedó atrapada en el único carril habilitado en sentido hacia el Hospital Virgen Macarena, a la altura de San Lázaro, como consecuencia de las retenciones provocadas por las obras, sin posibilidad de maniobra. Esta situación provocó que fuera un aparcacoche que se encontraba por la zona quien de manera fortuita procediera a la detención del tráfico en sentido contrario para facilitar su salida hacia la avenida de Llanes de dicho vehículo sanitario, poniendo este ejemplo de manifiesto las dificultades crecientes que enfrentan los servicios de emergencia para acceder al centro hospitalario, que denuncia el sindicato.

Por otro lado, CSIF apunta a la existencia de otros edificios potencialmente comprometidos ante situaciones de emergencias como Escuela Oficial de Idiomas, varios hoteles y numerosos inmuebles residenciales de más de nueve plantas, a los que, según indica el sindicato, "el Real Decreto 393/2007 les obliga a disponer de un Plan de Autoprotección.

La sección sindical advierte de la existencia de una decena de calles afectadas por estas limitaciones que van desde la calle Agricultores, a Mar de Alborán, Parque de los Alcornocales, Parque de Grazalema, Telegrafista, Ronda Urbana Norte, calle Poeta Fernando de los Ríos, Avenida Doctor Fedriani, San Juan de Rivera y San Juan Bosco (zona Hotel Macarena).

Ante un nuevo avance de las obras, que limitan aún más los accesos al hospital, ya que desde este lunes ha quedado reducido a un sólo carril el cruce de Roctor Marañón y Doctor Leal Castaño, CSIF recuerda que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en su sesión del pasado 28 de mayo de 2024, ya aprobó un acuerdo que incluía dotar de personal y medios a la sección de inspección de edificios y establecer la integración de los planes de emergencia de los edificios de la ciudad en la gestión operativa de los bomberos municipales, que no se ha llevado a cabo hasta la fecha.

Es más, según aseguran, el gobierno municipal no ha atendido ninguna de las reclamaciones realizadas por el sindicato en un escrito registrado oficialmente el pasado 17 de julio en el que se reclamaba la elaboración urgente de un Plan de Autoprotección específico para la zona, en coordinación con Policía Local y Bomberos, que contemple los riesgos derivados de la limitación de accesos durante las obras; la información y formación adecuada a los servicios de emergencia sobre este plan, junto con protocolos claros de actuación; la comunicación a los vecinos de los edificios afectados de su obligación legal de disponer de planes de autoprotección y de las medidas a adoptar en caso de emergencia; y la actualización de los planes de emergencia del Hospital Macarena, hoteles y edificios oficiales colindantes, adaptándolos al nuevo escenario generado por las obras.

Llegados a este punto, CSIF subraya que, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y al Real Decreto 1627/1997, las entidades responsables de las obras deben identificar, evaluar y planificar los riesgos derivados de su ejecución, así como implementar las medidas preventivas y de coordinación necesarias.

"La accesibilidad para bomberos, ambulancias o policía no puede depender del ritmo de una obra. Es una cuestión de seguridad y salud pública", advierten desde la sección sindical, que exige al Ayuntamiento que actúe antes de que se produzca una situación de emergencia que no pueda ser atendida con rapidez y eficacia.