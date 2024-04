¿Será este el último lunes de feria?

Despunta el sol en este lunes de Feria y una pareja duerme la mona en el Parque de la Buhaira. Ella mantiene la flor en el pelo y el traje de flamenca perfectamente colocado. Pasa de un banco al césped, donde permanece inmutable él, tendido al sol, frito. Podrían ser presa del hashtag #Papagorda24, pero la persona que los fotografía no cuelga las imágenes en ninguna red social. Otras fotos peores inundan el ciberespacio. Un tipo tirado en un autobús de Tussam, otro en una estación de Metro... Los excesos de la Feria empiezan a notarse tras dos noches de juerga. Ya lo dijo el alcalde, no hay cuerpo ni bolsillo que lo resista. Claro que nadie está obligado a ir todos los días.

De hecho, este lunes que antaño todavía no era parte de la fiesta sino preludio del pescaíto y del alumbrao es menos multitudinario que el domingo, jornada de lleno total en el real. Este lunes se puede caminar por las aceras, aunque se hace difícil cruzar las calles ante tanto jinete y enganche que colapsa la calzada empedrada del real. Hace calor, más que el día anterior, y en las horas centrales del día se soporta como se puede. En la caseta de la Policía Nacional se reparten abanicos, aunque también se nota el aire acondicionado. Fuera se busca la sombra como sea.

A la Feria cuesta llegar. Sigue habiendo una cantidad ingente de personas que utilizan el coche particular. Es imposible que todos tengan una plaza de parking en las inmediaciones del recinto ferial, por lo que a buen seguro serán muchos los que se pasen horas dando vueltas por Los Remedios en busca de un milagro en forma de hueco para aparcar. El coche privado colapsa las avenidas que llevan a la Feria y los autobuses de Tussam, repletos de público, no pueden circular por el carril reservado. Lo mismo les pasa a los taxis. Los VTC hacen su agosto pidiendo hasta 50 euros por un trayecto a la Feria. Y en el Metro se suceden las colas. Un año más, la Feria demuestra las carencias de la ciudad en infraestructuras de movilidad y transporte público.

Las motos de alquiler son una solución para quien va solo o en pareja, pero tampoco se pueden dejar en Los Remedios. Hay quien llega con ellas hasta el Costurero de la Reina o la Biblioteca Pública Infanta Elena y siguen el camino a pie. Es quizás la forma más rápida de llegar. Por el puente de Los Remedios se oye el estruendo constante de una máquina perforadora que trabaja en las obras de la antigua fábrica de tabacos.

Es el día grande de las recepciones. A la una y media está prevista una de las primeras en la caseta de la Policía Nacional, cuerpo que cumple 200 años. Se celebra con una sorpresa, una actuación del grupo Siempre así que le ha compuesto una copla por tan importante efeméride. Es la rumba del bicentenario. "Porque yo soy policía, policía nacional, corazones entregados, a todos los ciudadanos, y al servicio de la paz", canta el conjunto de Rafa Almarcha, que ha compuesto la letra junto con César Cadaval. Es pegadiza y la letra se aprende fácil. Todo lo contrario al himno del cuerpo, que todavía hay policías a los que les cuesta.

De ahí al Ayuntamiento, donde el alcalde, José Luis Sanz, recibe a los medios de comunicación. Lástima que hoy no esté Ron Perlman. Qué bueno hubiera sido una foto con Hellboy. O con Clay Morrow, si lo prefieren, ese villano de Hijos de la anarquía, la impresionante y shakesperiana serie sobre una banda de moteros salvajes en California. Aquí no hay Harleys sino caballos y carruajes. Tantos que casi no se cabe.

Avanza la tarde con calor y abanicos. Las casetas han mejorado mucho. Muchas tienen un sistema de aire acondicionado que alivia mucho la temperatura. Aún así, hay algún desmayo y alguna deshidratación. Este lunes es también el día de la Guardia Civil en la Feria, con esa espectacular caseta, La Pareja, que ocupa varios módulos de la calle Juan Belmonte. Aquí no hay rumba pero se cuidan mucho los detalles. En las solapas de los caballeros prenden pines de la portada de la Feria con el escudo de la Guardia Civil, con la corona, la espada y las fasces.

En el Real Club Farmacéutico de Sevilla celebran su primera convivencia profesional, con Jaime Román, presidente del Colegio, de anfitrión. Allí coincidieron desde profesionales del gremio y otros relacionados con el sector, como el presidente del Colegio de Enfermería, Víctor Bohórquez, hasta otros invitados como el abogado Agustín Martínez, entre otros. La caseta Los Mutuos, en Ignacio Sánchez Mejías, está de aniversario, pues cumple cincuenta años.

El Betis también celebra su comida tradicional de feria. Esta vez no han trascendido vídeos de bailes como el de Bellerín con el vicepresidente, José Miguel López Catalán, pero sí fotos. Parece que los futbolistas, tan estrambóticos en sus outfits en otras ocasiones, han acertado algo más. Eso sí, si hubiera que dar un premio a la elegancia, ese es para Manuel Pellegrini, que a sus 70 años sigue manteniendo un porte envidiable.

Avanza la tarde y va llegando gente al real, pero no tanto como el día anterior. Ni presumiblemente como hoy martes, cuando la cercanía del miércoles festivo puede provocar un lleno histórico. En la Maestranza hay una corrida de máxima expectación. Juan Ortega borda el toreo en su último toro. Buena feria está siendo esta para los taurinos. Con el hombre que protagonizó una de las noticias más sonadas de la crónica rosa del año pasado tras dejar plantada a su novia en el altar se acaba dando la vuelta al ruedo se va poniendo el sol que ha castigado a los feriantes. Llega la noche y con la madrugada vendrá una nueva edición del #Papagorda24. Acaba el día y ya los cuerpos empiezan a estar cansados. Y eso que falta mucho aún. El Ayuntamiento planteará, tras la fiesta, volver al formato anterior, de martes a domingo, ¿será el último lunes de Feria?