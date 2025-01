El CSIF denuncia que la falta de cobertura de vacantes en el Ayuntamiento de Sevilla provoca “desatención” en los servicios municipales

“El gobierno municipal pretende dar a entender a la ciudadanía que la plantilla municipal está sobredotada, cuando en realidad lo que está haciendo es dejar de prestar servicios básicos”. Así resume el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, la situación actual de los servicios públicos municipales. Ante la revisión de la plantilla recomendada en el informe del jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento, y la reducción al 50% del presupuesto de las nóminas de 500 plazas vacantes por parte de Hacienda, “la ciudadanía podría creer que sobra personal y hay que racionalizar, cuando la realidad es que la plantilla le está sacando las vergüenzas a este Gobierno municipal y encima tiene que ver cómo no rinde lo suficiente, porque el Ayuntamiento no cubre vacantes”.

CSIF Ayuntamiento de Sevilla insiste en que se están dejando de atender sectores de población que así lo requieren; entre ellos, profesionales de los servicios sociales. CSIF también denuncia que se está "dejando de garantizar la higiene y la seguridad en los colegios, por falta de limpiadores y profesionales de mantenimiento. Señala asimismo que se están abandonando los parques históricos por falta de jardineros y no está garantizada la prevención de incendios y siniestros, por falta de personal de extinción. Y así un largo etcétera de servicios municipales, que son, en algunos casos, una sombra de lo que fueron; todo ello, por la dejadez de la Corporación y por su irresponsabilidad al dejar de cubrir las necesidades de la ciudadanía”.

Rafael Román subraya que se han dejado de dar servicios básicos y se ha empezado a ahorrar con las vacantes que no se vienen cubriendo para prestar esos servicios. “Eso se viene haciendo ya de una manera automática. Además se da por hecho, que es normal que se dejen de limpiar y mantener colegios; que se dejen de dar servicios públicos en materia de servicios sociales; que se desatiendan sectores desfavorecidos; que no se tenga controlado el servicio de prevención y extinción en edificios públicos por falta de personal; que no se tenga el control de la sanidad y salud de los puntos de consumo de agua de los edificios públicos, incluidas las fuentes de los colegios, por falta de personal; que no se desratice ni se desinfecte el alcantarillado de los colegios, por esta misma falta de personal; que no haya suficiente personal en los servicios de incineración del cementerio y le esté costando a la ciudadanía el doble de lo que vale en otras zonas de incineración".

"No puede haber servicios como mantenimiento de edificios municipales, especialmente en colegios públicos, al 50%. ¿Eso es racionalizar, o es ahorrar en detrimento de los servicios públicos?”, insiste el responsable sindical. Rafel Román, quien añade que "el problema se traduce en centros de servicios sociales sin dotación de personal, con colas de personas mayores que necesitan atención; colas para atender a niños en situación de desamparo… Una vez más, ¿esto es racionalizar?”.

“Sí se viene dando una política de amortización de plazas para la creación de jefaturas de departamento y jefaturas de servicio. Es asimismo muy llamativa la dotación de personal asesor que se ha implementado en estos últimos años", declara. En este sentido, el responsable sindical añade un nuevo ejemplo: "la fallida puesta en funcionamiento de la aplicación para controlar veladores en vía pública. Nunca arrancó, pero, ¿y los dos puestos de asesores contratados para aquellos menesteres? ¿Qué pasó con esos asesores?”, asegura.

Vacantes abandonadas

“No podemos seguir viendo cómo se procesionan una serie de vacantes hacia el abandono, eso es lo que no puede ser”, abunda Rafael Román. “Tenemos pendientes procesos selectivos desde hace años, y los están tapando; todas las plazas de los oficios de mantenimiento en el Ayuntamiento de Sevilla se están dejando de cubrir desde hace años y el Gobierno local no ofrece una alternativa”, subraya.

Por ello, CSIF Ayuntamiento de Sevilla denuncia la necesidad de que se cubran las vacantes y se ofrezca un buen servicio público: “la plantilla, que trabaja de cara al ciudadano, es quien le saca las vergüenzas a este gobierno municipal, y encima tiene que ver cómo no rinde lo suficiente, por la falta de cobertura de vacantes; ven cómo no llegan”.

“La racionalización que tiene que hacer el Ayuntamiento tendría que ser examinarse y ver si realmente está dando un buen servicio público, o qué es lo que se quiere”, concluye.