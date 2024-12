El Cupón Diario de la ONCE deja 350.000 euros en la Carretera de Carmona de Sevilla

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado el 17 de diciembre de 2024 ha dejado un total de 350.000 euros en premios repartidos en la Carretera de Carmona de Sevilla. El responsable de repartir la suerte entre los vecinos de la zona ha sido Rafael Morales, vendedor de la ONCE desde el año 2015, que vendió un total de diez cupones premiados, cada uno de ellos dotado con 35.000 euros.

Según ha trascendido, ocho de los cupones premiados fueron vendidos por Morales a las puertas de un supermercado Lidl de la zona, repartiendo así un total de 280.000 euros en premios. Los dos cupones restantes fueron vendidos en el bar 'El Maestranza', también ubicado en la Carretera de Carmona, donde se repartieron los 70.000 euros restantes.

La alegría del vendedor Rafael Morales

El anuncio del número ganador del sorteo pilló por sorpresa a Rafael Morales, que no suele ver el programa televisivo 'La Revuelta' donde se realiza el sorteo en directo. "Yo no veo 'La Revuelta', entonces suelo comprobar el número premiado por Internet y me llevé una sorpresa muy grata", explicó el vendedor.

Nada más enterarse de que había repartido el premio, Morales se lo comunicó a su esposa: "Le dije a mi mujer; 'Niña, que he dado el cupón!' y la verdad es que estoy muy contento, y más en vísperas de Navidad". El vendedor reconoció que le hubiera gustado dar un premio aún mayor, pero se mostró muy feliz de haber repartido la suerte entre sus vecinos.

El vendedor Rafa Morales con los billetes premiados en el Cupón Diario del 17 de diciembre / M.G

El Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE ofrece cada día un premio principal de 500.000 euros al número y serie agraciados. Además, brinda 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número ganador. También reparte premios de menor cuantía a las aproximaciones de tres cifras, dos cifras y reintegro.

El sorteo del 17 de diciembre de 2024, en el que se repartieron los 350.000 euros en la Carretera de Carmona, estuvo dedicado al 75 Aniversario de la Asociación Artística de Gipuzkoa. El resto de premios de ese día se repartieron en varias localidades de Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Próximos sorteos destacados de la ONCE

Tras este atractivo Cupón Diario, la ONCE ofrece otro gran sorteo el viernes 20 de diciembre. Se trata del Eurojackpot, que llega cargado con un suculento bote de 18 millones de euros a la espera de que algún acertante logre llevárselo.

Pero el plato fuerte llegará con la entrada del nuevo año. El 1 de enero tendrá lugar el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE, uno de los más esperados por los amantes de la lotería. Este sorteo especial repartirá 80 premios de 400.000 euros, otros 80 de 40.000 euros y 80 premios adicionales de 20.000 euros. En total, el Extra de Navidad de la ONCE de 2024 pondrá en juego más de 51 millones de euros en premios.