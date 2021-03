Una denuncia por malos tratos acaba con el hallazgo de una plantación de marihuana en Sevilla

Que un aviso por malos tratos acabe derivando en el hallazgo de una plantación de marihuana no es algo habitual, aunque tampoco es la primera vez que ocurre. Lo cierto es que el fenómeno del cannabis ha adquirido una dimensión tan enorme en Sevilla que ya son muchos los servicios de la Policía que empieza por otro asunto y terminan con el descubrimiento de alguna plantación de esta droga.

Hay barrios con bloques enteros colonizados por cultivos, como es el caso de la barriada Martínez Montañés, en el Polígono Sur, y otros en los que el problema va en aumento. Así está pasando en Su Eminencia, Palmete o el Cerro del Águila. La cercanía del Polígono Sur está llevando a los clanes de las Tres Mil Viviendas a instalar plantaciones en estos barrios, de manera que pueden seguir incrementando el negocio y a la vez estar cerca para vigilar y reaccionar rápido ante posibles robos por parte de otros narcotraficantes.

Fue precisamente en el Cerro del Águila, en concreto en la calle Teruel, donde la Policía Nacional descubrió una de los últimos cultivos de marihuana. Era una plantación bastante grande para tratarse de una de las llamadas indoor, como se conoce en el argot a las plantas criadas en el interior de viviendas, locales, garajes o naves industriales. Son más difíciles de perseguir por parte de la Policía y más fáciles de mantener a una temperatura constante de entre 22 y 26 grados, ya que no están expuestas a las inclemencias del tiempo.

Lo sucedido en la calle Teruel entró como un caso de violencia machista y terminó con la detención de un hombre de 40 años, identificado como J. C. T., como presunto autor de tres delitos: amenazas graves, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico. La Policía solicitó una orden de entrada y registro del domicilio, al existir indicios de que el autor de las amenazas pudiera tener una escopeta, según informó este lunes la Jefatura Superior.

La intervención se produjo el pasado 13 de marzo. El día anterior, la ex pareja del sospechoso presentó una denuncia por violencia machista y relató a los agentes que había sido amenazada de muerte por su ex compañero sentimental. La valoración de riesgo policial indicaba que era un caso de especial relevancia, al dar como resultado riesgo alto. En la denuncia, la víctima también hacía referencia a la posibilidad de que su ex pareja tuviera una escopeta.

Como en todos los casos en los que hay por media algún arma de fuego, el Grupo de Atracos y Secuestros de la Policía Nacional en Sevilla se hizo cargo de la investigación. La Policía insiste en que los hechos denunciados por la mujer reunían "una serie de indicadores que aumentaban de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerciera un comportamiento grave o letal sobre la víctima". Por ello, solicitaron al juzgado de Violencia sobre la Mujer que estaba de guardia una orden de entrada y registro en la vivienda del presunto agresor, para poder intervenir la escopeta y detenerlo.

La operación se desarrolló en la tarde del día siguiente, el 13 de marzo, con un despliegue policial en las inmediaciones el domicilio. Este dispositivo estaba compuesto por los agentes del Grupo de Atracos, apoyados por varios patrulleros de la Brigada de Seguridad Ciudadana. De esta forma se detuvo al agresor y se pudo registrar la casa.

En un edificio anexo a la vivienda, al que se podía acceder tanto desde una de las habitaciones del inmueble como desde el exterior de la casa, la Policía halló una plantación interior de marihuana de 500 plantas dividida en cuatro secciones, con su instalación eléctrica conectada de forma fraudulenta al suministro público. El arrestado cuenta con varios antecedentes por malos tratos y tráfico de drogas. También había sido detenido en anteriores ocasiones porque sobre él pesaban reclamaciones judiciales.