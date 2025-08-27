Denunciado un joven en Sevilla por grabarse practicando parkour en una azotea

Una captura del vídeo grabado por un joven mientras practicaba parkour entre azoteas de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha identificado y denunciado a un joven de 22 años, vecino de la capital, tras difundirse en redes sociales un vídeo en el que practicaba parkour en una azotea del centro de la ciudad.

El vídeo, que posteriormente fue eliminado, se viralizó con rapidez y generó numerosas críticas por el riesgo de la práctica, el hecho de realizarse en propiedad privada y el peligro potencial tanto para los implicados como para los servicios de emergencia en caso de accidente.

Según fuentes policiales, los agentes se personaron en el domicilio del joven a las 12:00 horas para instruir las diligencias correspondientes.

En la grabación, los jóvenes relataban que se encontraban explorando tejados en Sevilla cuando descubrieron un salto que les llamó la atención. Antes de intentarlo, aseguraron haber comprobado si había una salida viable y la posibilidad de abandonar la zona tras el entrenamiento.

El contenido fue retirado, aunque ya había alcanzado una amplia difusión entre los usuarios, quienes denunciaron la temeridad de la acción.

¿Qué es el parkour?

El parkour es una disciplina física y un arte de movimiento que consiste en desplazarse de un punto a otro de la manera más eficiente y rápida posible, superando obstáculos con el cuerpo.

Quienes lo practican, conocidos como traceurs, emplean movimientos como saltos, trepadas, carreras y equilibrios, siempre adaptándose al entorno.

Además de la eficacia en el desplazamiento, el parkour busca el desarrollo físico y mental, fomentando la superación de límites personales y miedos.