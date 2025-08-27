Dos policías nacionales resultaron heridos el pasado sábado en Alcalá de Guadaíra durante una complicada intervención con una persona que presentaba un comportamiento muy agresivo. Este hombre estaba causando un altercado en un bar, donde estaba destrozando todo el mobiliario, por lo que acudió una patrulla de la Policía Nacional. Los dos agentes se tuvieron que emplear a fondo para detener al presunto autor de los daños, que se lio a patadas y puñetazos con los dos policías.

Uno de los agentes sufre lesiones en la rodilla, con un esguince y varios traumatismos provocados por las patadas, ya que el agresor llevaba botas de seguridad con la punta de acero. El otro policía, al que agredió en el suelo, tiene dañadas las manos, que se las colocó a modo de protección para que no le diera patadas en la cara. A la espera de pruebas, posiblemente tenga una fractura en la muñeca. Los hechos ocurrieron en la calle Atilano de Acevedo.

El vídeo de la detención, grabado por un vecino y compartido por el sindicato Jupol en sus redes sociales, se aporta para denunciar las agresiones a las que los policías se enfrentan a diario. "Esta es una prueba más de la pérdida del principio de autoridad que sufrimos a diario", lamenta la organización en su mensaje colgado en distintas redes.

En Alcalá de Guadaíra, la Policía Nacional está sacando durante este verano pocas patrullas a la calle, pues muchos de sus agentes se encuentran en puntos fijos para dar protección a las víctimas de la violencia machista que se encuentran en una situación de riesgo extremo. Esto provoca que, en varias jornadas, sólo haya un coche disponible para toda la localidad.