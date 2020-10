El menor desaparecido en Loja estaba en la estación de Plaza de Armas

La Policía Nacional localizó el martes en Sevilla al menor de 14 años que había desaparecido en la localidad granadina de Loja. El adolescente fue encontrado cuando deambulaba solo por la estación de autobuses de Plaza de Armas. Fueron los agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional los que observaron al chico en el interior de la estación. Los policías comprobaron que tenía un gran parecido con el que aparecía en las imágenes difundidas a través de los medios de comunicación, que habían alertado de la desaparición de un menor dos días atrás, el 4 de octubre, en Loja.

Los policías comprobaron que se trataba del mismo joven y lo trasladaron a las dependencias de la Brigada Móvil en la estación de Santa Justa de Sevilla. Desde allí informaron a la familia para entregarles al niño. Durante el traslado, el menor comentó a los agentes que se había fugado de su casa por unos problemas con sus amigos. Desde Loja había ido a Málaga y desde esta ciudad se desplazó a Sevilla en autobús.

La Brigada Móvil es la unidad de la Policía Nacional que presta servicio en las estaciones de autobuses y trenes de Sevilla, donde se encarga de la seguridad de estas instalaciones y la protección de pasajeros, entre otras funciones.

El menor de 14 años salió el pasado domingo 4 de octubre de su casa con una mochila a cuestas. Al ver que caía la noche y que el menor no volvía, la familia comenzó a inquietarse y tras comprobar que seguían sin ningún tipo de noticia, el lunes se desplazaron hasta el cuartel de la Guardia Civil de Loja para formalizar la denuncia de su desaparición, pese a que ya desde el domingo se iniciaron las labores de búsqueda. Desde entonces, no había muchas pistas sobre el joven. Tan solo que la última vez que se le vio fue saliendo de casa y portando una mochila en la que podría haber llevado objetos personales. Tampoco se sabía si el joven había abandonado o no la localidad.