Estos son los descuentos del transporte público en Sevilla a partir de septiembre

A partir del 1 de septiembre muchas ciudades españolas podrán beneficiarse de un descuento en el transporte urbano. La gran mayoría de los billetes para usuarios frecuentes se verán reducido en un 30% de su precio habitual. Esto se debe al decreto aprobado en el mes de julio por el Ministerio de Transportes, el cual contempla que estas rebajas en los transportes urbanos e interurbanos duren al menos cuatro meses.

En algunas comunidades esta ayuda podrá ser de hasta el 60%, pero Andalucía no ha entrado en esa lista de comunidades y solo reducirá el precio de los autobuses metropolitanos, metros y tranvías que gestiona en un 30%, tal y como marca el decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En Sevilla, para la aplicación del decreto se anunció un paquete de medidas sociales y laborales que rebaja el 30% en las tarifas de los títulos de Tussam.

Tussam

El billete univiaje queda excluido de esta bonificación. Entre los títulos más usados se encuentra el bonobús sin transbordo, el cual pasará a costar 0,53 euros por viaje, frente a los 0,76 euros que costaba sin el descuento.

En cuanto al bonobús de transbordo, pasará de costar 0,69 euros por picada a 0,48 euros tras aplicarle el 30% de descuento.

Habrá otros títulos que también sufrirán una rebaja, como la tarjeta mensual, que a partir del 1 de septiembre costará 24,70 euros frente a los 35,30 que cuesta actualmente. Esto también ocurrirá con las familias numerosas, la tarjeta de carácter general pasará a costar 19,80 euros tras el descuento y la de carácter especial se quedará en 12,40 euros.

Los estudiantes también podrán ahorrarse unos euros, ya que la tarjeta mensual pasará a costar 13,30 y la anual 169,30 euros. En cuanto a la tarjeta joven mensual, su tarifa será de 12,40 euros, el mismo precio que tiene la social.

Todos los títulos para la tercera edad también contarán con el descuento y sus precios serán: P2 (57,60 euros), P3 (72), P4 (86,40) y P5 (115,20).

Transportes del Consorcio

En cuanto a la tarjeta del Consorcio Metropolitano de Transportes, el precio por picada pasará de 0,76 euros a 0,53 euros. En cuanto a la tarjeta de estudiante anual, la reducción se aplicará cuatro meses, de septiembre a diciembre.

La rebaja también se aplicará a la tarjeta anual, aunque en este título los precios dependerán del mes en el que se adquiera, si se hace en septiembre, al pasajero le valdrá mucho más barato, 288 euros, mientras que si la operación se realiza en octubre el precio será de 296 euros, en noviembre 304 y en diciembre 312 euros. El billete univiaje seguirá costando 1,40 euros.

En cuanto al Metro de Sevilla, la reducción del precio se haría sobre la tarjeta de los 45 viajes, que pasaría de moverse en una horquilla de entre 30 y 50 euros a entre 20 y 30 euros.

Renfe

Abono gratuito de Cercanías

Todos los clientes podrán obtener este abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la aplicación de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde sólo lo podrán adquirir físicamente. Este billete tiene una serie de condiciones generales para el uso y adquisición:

Un abono distinto por cada Núcleo de Cercanías

Válido para viajes ilimitados entre cualquier origen y destino

El cliente abonará 10 euros, en concepto de fianza, que será reembolsado si se alcanza la recurrencia mínima establecida de 16 viajes en los cuatro meses de vigencia del abono

Al importe de la fianza se le podrá aplicar, exclusivamente, el descuento de Familia Numerosa

Abono gratuito de Media Distancia Convencional

Todos los usuarios podrán obtener sus abonos de trenes gratuitos en las maquinas de autoventa y taquillas de las estaciones. También podrá formalizar su viajes en las máquinas de autoventa, taquillas, web y app de Renfe. Durante estos cuatro meses estarán vigentes los nuevos abonos, se suspenderá la venta de abonos habituales, los cuales mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Estos viajeros podrán solicitar la devolución proporcional de dicho billete. Las condiciones generales son:

Un abono distinto por cada trayecto origen/destino

Válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos

El cliente deberá abonar un importe de 20 euros, en concepto de fianza, que será reembolsado si se alcanza la recurrencia mínima establecida

La fianza de cada abono se devolverá siempre que se realicen 16 viajes o más en el periodo de validez indicado

Al importe de la fianza se le podrá aplicar, exclusivamente, el descuento de Familia Numerosa

Abonos Avant

Los servicios Avant OSP (obligación de servicio público) van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45). Todos aquellos billetes que se vendan entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2022, pueden ser utilizados desde el 1 septiembre hasta el 31 de enero de 2023.

Los abonos vendidos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de vigencia de los descuentos, podrán solicitar la devolución del 50% de cada viaje realizado en ese periodo a través de los canales de postventa de Renfe.

Metro de Sevilla

A partir del 1 de septiembre viajar en el Metro de Sevilla resultará más barato. La Consejería de Fomento aplicará en el suburbano hispalense el descuento aprobado por el Gobierno central en los transportes para hacer frente al alza de los precios. La medida estará en vigor cuatro meses (hasta que finalice 2022), pero no será aplicaba en todos los títulos.

Los títulos en los que se rebajará ese 30% son los multiviajes, es decir, los pensados para el uso frecuente del Metro: el bonometro y el bono plus 45. Quedan fuera de esta bonificación el billete sencillo, el de ida y vuelta y el bono turístico, que seguirán manteniendo sus precios actuales.

Así, en el bonometro y el título del Consorcio, para los trayectos que no supongan ningún salto en los tres tramos en los que se divide la Línea 1, el precio será de 0,57 euros, mientras que en el bono plus 45 será de 21 euros. Para un salto la tarifa se reducirá a 0,82 euros en los dos primeros y a 29,40 en el segundo. Para dos saltos, el coste es de 0,96 en los dos primeros y de 35 en el plus.