Estas son las tarifas del Metro de Sevilla que entrarán en vigor el 1 de septiembre

A partir del 1 de septiembre viajar en el Metro de Sevilla resultará más barato. La Consejería de Fomento aplicará en el suburbano hispalense el descuento aprobado por el Gobierno central en los transportes para hacer frente al alza de los precios. La medida estará en vigor cuatro meses (hasta que finalice 2022), pero no será aplicaba en todos los títulos.

El propio Metro de Sevilla ha informado de estos descuentos a través de su perfil en las redes sociales. Será el 1 de septiembre cuando los usuarios notarán en sus bolsillos la rebaja. De esta forma, se aplica el máximo margen permitido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los transportes que son competencia de las autonomías -como es este caso- y las administraciones locales.

Los títulos en los que se rebajará ese 30% son los multiviajes, es decir, los pensados para el uso frecuente del Metro: el del Consorcio (ya que lo llevará a cabo el ente supramunicipal en todos sus transportes), el bonometro y el bono plus 45. Quedan fuera de esta bonificación el billete sencillo, el de ida y vuelta y el bono turístico, que seguirán manteniendo sus precios actuales.

Desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los viajes en Metro de Sevilla tendrán un 30% de descuento.(1/2) pic.twitter.com/oA2EHWIR9f — Metro de Sevilla (@_metrodesevilla) August 23, 2022

Así, en el bonometro y el título del Consorcio, para los trayectos que no supongan ningún salto en los tres tramos en los que se divide la Línea 1, el precio será de 0,57 euros, mientras que en el bono plus 45 será de 21 euros. Para un salto la tarifa se reducirá a 0,82 euros en los dos primeros y a 29,40 en el segundo. Para dos saltos, el coste es de 0,96 en los dos primeros y de 35 en el plus.

Esta rebaja se suma a la que también aplicará Tussam a partir del 1 de septiembre en sus títulos para hacer frente a la inflación. La empresa municipal se acoge a la rebaja estatal, de manera que el el bonobús sin transbordo pasará de costar 0,76 euros por viaje a 0,53 a partir de la fecha señalada. En el de transbordo, la merma será de 0,69 euros por picada a 0,48 al aplicarse el 30% de descuento.