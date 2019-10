Despedida de Marina Bernal a Valentín García Sandoval

Yo me quedo con tu risa, con tus ganas de vivir, con tu generosidad, con tu lealtad. Con tu forma de ver la vida, con tu forma de querer, con tus "desorganizaos", con tu forma de entender la paternidad, con Cristina y su dulzura, con Lupe y su clase, con todos esos amigos que tanto te quieren... con tus compañeros de la Radio, los de Radio Sevilla, los de Canal Sur. Me quedo con tu voz maravillosa que suena a abrazo cálido, con tu sentido del humor, con tu forma de contar las cosas, sencilla, directa , cercana.

Me quedo con tus amigos de Autismo Sevilla, que tanto te quieren. Me quedo con Triana, tu barrio, me quedo con todo lo que tú eres ...

Porque en todas esas personas y en esos lugares sigues estando tú.

Valentín García Sandoval, amigo, compañero, una vida corta pero intensa y muy bien aprovechada. Dejas tanto amor, tanta esperanza y tanta alegría sembradas que esas semillas volverán a brotar.

GRACIAS 🌹❤️

Marina Bernal, periodista amiga y compañera de Valentin García