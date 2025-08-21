Detenido 'in fraganti' un ladrón en Sevilla especialista en robar casas habitadas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un presunto ladrón especializado en robos en domicilios habitados, sorprendido en la zona de Triana-Los Remedios cuando intentaba acceder por la fuerza a una vivienda con sus moradores dentro. Los agentes recuperaron los efectos sustraídos e intervinieron las herramientas utilizadas en los delitos.

El arresto se enmarca dentro del plan de prevención contra los robos en domicilios, reforzado durante los meses de verano, cuando es más habitual que los residentes se ausenten de sus viviendas. Según explicó el cuerpo policial, “esta circunstancia es aprovechada por oportunistas y delincuentes especializados”.

El dispositivo especial permitió detener al sospechoso ‘in fraganti’, evitando así la consumación de otros robos que tenía previstos esa misma noche. Tras ser puesto a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de Guardia decretó su ingreso en prisión provisional.

Modus operandi del detenido

Los agentes detallaron que el individuo empleaba un método consistente en marcar discretamente las puertas con un hilo de pegamento casi imperceptible. Días después, y siempre de madrugada para evitar ser visto, regresaba para comprobar si el acceso había sido utilizado, lo que le permitía confirmar la ausencia de los inquilinos.

Para entrar en los inmuebles, el detenido contaba con ganzúas y otras herramientas especializadas, con las que lograba manipular las cerraduras sin fracturarlas. De este modo, evitaba levantar sospechas en los vecinos y disponía de más tiempo para actuar en los bloques previamente seleccionados.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía señaló que en verano es “habitual la aparición de células itinerantes” dedicadas a esta tipología delictiva, que se instalan temporalmente en grandes ciudades y, en pocos días, acumulan numerosos robos antes de abandonar el lugar con el botín. Esta dinámica complica las investigaciones debido a la alta especialización de los autores y a su breve permanencia en una misma zona.

Por ello, las autoridades insisten en que la ciudadanía permanezca atenta a cualquier signo extraño en las puertas de los domicilios o la presencia de personas sospechosas en su entorno. En caso de detectar anomalías, recomiendan avisar de inmediato al 091.

Descenso de robos en Triana-Los Remedios

Gracias a esta operación, se han incautado múltiples herramientas vinculadas a los robos en domicilios y se ha constatado un descenso notable de los delitos en el distrito de Triana-Los Remedios, principal área de actuación del detenido.