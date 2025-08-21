Intervenidas 500 cajetillas de tabaco de contrabando en Sevilla

La Guardia Civil ha intervenido un total de 500 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en 2.100 euros, durante un control de tráfico realizado en la A-8058. Los agentes localizaron la mercancía en el maletero de un turismo tras identificar a su conductor en el marco de un punto de verificación de alcohol y drogas.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron a la altura del kilómetro 5 de la vía, cuando el conductor del vehículo mostró una “actitud evasiva y nerviosa”. Ante las sospechas, los agentes procedieron a una inspección más exhaustiva del coche.

En el registro se halló en el maletero una caja de cartón que contenía las cajetillas de tabaco sin procedencia legal. Según los indicios, el vehículo tenía como destino final La Puebla del Río.

Acta de infracción

Tras el hallazgo, los efectivos levantaron acta de infracción a la Ley 12/1995, de represión del contrabando. El autor de la infracción podría enfrentarse a sanciones económicas que alcanzarían hasta el 600% del valor de la mercancía incautada.

Depósito de la mercancía

El tabaco decomisado ha sido trasladado a los depósitos establecidos de la Agencia Tributaria, dependiente del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Sevilla.