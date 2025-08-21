Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en la Pañoleta, en la conexión entre la SE-30 y la A-49, ha provocado fuertes retenciones en dirección a Huelva. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el carril izquierdo permanece cerrado en su totalidad a la altura de Camas.

El siniestro se ha producido pasadas las 08:00 horas, cuando dos vehículos han colisionado en uno de los tramos de mayor afluencia de la red viaria sevillana. La incidencia ha generado un importante colapso circulatorio, con colas que alcanzan hasta el municipio de San Juan de Aznalfarache.

El accidente se ha producido en plena hora punta, lo que ha agravado los problemas de tráfico para la salida de Sevilla en sentido Huelva. A la zona se han desplazado los servicios sanitarios, aunque por el momento no ha trascendido la gravedad del siniestro ni el estado de los ocupantes de los vehículos.

El tramo de la Pañoleta constituye uno de los principales nudos de conexión entre la capital sevillana y la autovía A-49, que enlaza con Huelva. El cierre del carril izquierdo en este punto estratégico ha multiplicado la densidad de tráfico y ralentizado la circulación de manera notable.

Los efectivos de emergencia y tráfico trabajaron para restablecer cuanto antes la normalidad en la vía y reducir las retenciones hasta que pasadas las 9:30 de la mañana quedó normalizada.