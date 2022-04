La distribución comercial alimentaria, gran aliada frente a la despoblación en Andalucía

La sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha acogido este miércoles el acto de presentación en Sevilla de la Campaña “La distribución comercial frente a la despoblación en Andalucía”, impulsada por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA) y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. El acto ha contado con la participación de la presidenta de CAEA, Virginia González Lucena, la directora general de Comercio, Lorena Garrido, y el secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios.

La presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA), Virginia González Lucena, ha destacado que el principal objetivo de la Campaña es “informar y sensibilizar sobre la importancia que posee el sector de la distribución comercial alimentaria para la vertebración social y económica de Andalucía y, en concreto, para frenar la despoblación, poniendo en valor el significativo papel que lleva a cabo el canal mayorista, así como el de todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria: sector productor, industria, transformación, transporte, canal mayorista y plataformas logísticas, comercio minorista y canal horeca”.

Virginia González Lucena ha añadido que en la actualidad la distribución comercial cumple “una triple función: social, garantizando el abastecimiento a todos los andaluces y evitando la despoblación; económica, generando riqueza y valor en los municipios andaluces; y medioambiental, reduciendo el impacto en emisiones, dado que, por una parte, el comercio de proximidad es el más sostenible al acudir andando a las tiendas el 90% de los consumidores y, por otra, la centralización de mercancías permite optimizar rutas y abastecer con un solo camión a muchos comercios, avanzándose además hacia la modernización de flotas con modelos energéticamente más eficientes”.

Asimismo, ha hecho alusión a la coyuntura actual de subida de precios, escenario que “preocupa al sector, que está haciendo un gran esfuerzo en eficiencia y productividad para no trasladar al producto final el incremento de costes que sufre toda la cadena, desde el campo hasta el lineal; no solo suben los carburantes y los costes energéticos, también se están encareciendo materias primas como el aceite, los huevos y los cereales, por ejemplo, lo que supone un incremento de los productos que utilizan tales materias primas y que llegan al consumidor final”, concluyó González Lucena.

Por su parte, la directora general de Comercio, Lorena Garrido, ha indicado que cuando “vi el lema de la Campaña ‘El milagro de la distribución’, pensé en que era muy acertado, ya que parecía que la intervención divina había tenido que colaborar para que, a pesar de lo vivido durante estos últimos dos años, el consumidor final continuara y continúe acudiendo y comprando en el supermercado con total normalidad; pero luego, y perdón por lo que voy a decir, vi que no, esto no es un milagro: la distribución alimentaria que Andalucía posee el lujo de tener es fruto de un esfuerzo incansable de empresarios productores y distribuidores mayoristas y minoristas, que se han dejado la piel para que los 8,5 millones de andaluces no notemos las tensiones a las que estaban sometidos, demostrando que no sólo la obtención de beneficios es su objetivo, sino que la vocación de servicio está por encima de todo”, destacó la directora general de Comercio.

Por último, el secretario general de CEA ha subrayado “el valor de la empresa y de la actividad empresarial como elemento clave para asentar a la población; la oferta empresarial es vertebradora de los territorios”. Por tanto, ha señalado Luis Fernández-Palacios, “incentivar la generación de empresas significa trabajar para evitar la despoblación”. Desde la patronal andaluza se insiste en que una oferta empresarial y comercial dinámica, junto a unos servicios públicos de calidad, es palanca de empleo y ayuda igualmente a fidelizar a los consumidores.

La Campaña consta de cuatro fases y desarrollará durante el mes de mayo y junio en todo el territorio andaluz: