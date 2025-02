El distrito Macarena aprueba la moción del PSOE para afrontar la obra del Metro de Sevilla

El pleno extraordinario del distrito Macarena aprobó este viernes por mayoría la propuesta del PSOE municipal, junto con las asociaciones de vecinos Glorieta Olímpica, La Carrasca y El Cerezo, para que las administraciones (Ayuntamiento y Junta) pongan todos los medios necesarios para afrontar las obras del Metro de Sevilla, lo que implica planificación y apoyo económico suficiente para sostener el tejido productivo del barrio. El único grupo municipal que se abstuvo fue el PP del gobierno de José Luis Sanz.

La obras del tercer tramo del Metro comienzan en junio de este año en las cuatro avenidas principales de la Macarena.

En la junta de distrito intervinieron principalmente, por parte de la Junta, Eduardo Gutiérrez (director de Infraestructuras de la consejería de Fomento) y, por parte de la delegación municipal de Movilidad, Álvaro Pimentel, que volvieron a prometer que los cortes de tráfico no serán totales en los tres años y ocho meses que dura la construcción. El plan es que el aparcamiento subterráneo mantenga más de la mitad de las plazas abiertas y que el acceso al hospital Macarena se garantice siempre abordando la obra de la estación del Metro en cuatro fases.

Según los comerciantes que acudieron al pleno del barrio, han pedido a la Junta de Andalucía que aporte también algún tipo de ayuda económica a los 100 negocios que se van a ver afectados por la obra.

Por ahora el Ayuntamiento ha garantizado una ayuda de hasta 400 mensuales con un máximo de 3.000 euros por negocio, unas cantidades que no contentan al gremio. “Lo que ofrecen no está a la altura del impacto que nos va a causar la obra del Metro. Queremos que la ayuda sea total, no un caramelo. No vamos a poder mantener nuestros comercios tantos meses. A ver cuántos negocios pueden sobrevivir cuando acaben las obras”, recordaba esta semana Daniel Astolfi, de bicicletas Astolfi, en Doctor Fedriani.

En su intervención, el delegado Pimentel afirmó algo que no podrá cumplir: que ningún negocio del distrito va a cerrar por las obras del Metro y que siempre habrá dos carriles abiertos al paso. Según los comerciantes, el edil empezó su turno de palabra acusando a los comerciantes de estar dando información falsa sobre los detalles de la obra y abandonó la junta antes de que acabara la sesión.

Desde las filas del PSOE, el concejal Nacho González celebró que todas las propuestas de su grupo se aprobaran por mayoría, con la única abstención del PP. Y recalcó que ahora el distrito debe poner en marcha mesas de diálogo, oficinas de información y mecanismos diversos para solucionar los problemas que la obra va a tener y analizar el impacto económico antes de adoptar medidas para que tejido empresarial del distrito no se vea tan afectado por las obras.

La primera propuesta aprobada insta al gobierno de José Luis Sanz a planificar medidas relacionadas con la reordenación del tráfico, los suministros y los servicios públicos.

La segunda propuesta que los socialistas han elevado a la Junta Municipal de Distrito, la específica para los comercios, trata de evitar la pérdida de tejido empresarial en la zona, caracterizado en su inmensa mayoría por pequeñas empresas y autónomos, que carecen de capacidad financiera para soportar el impacto de cuatro años de obras.

A instancias del PSOE, las dos administraciones deben elaborar con urgencia un análisis de impacto socioeconómico de las obras de los subtramos 2 y 3 de la Línea 3 del Metro de Sevilla, que se desarrolle un plan de medidas de apoyo económico al tejido productivo para impedir la pérdida de empresas y empleos que se cree una mesa específica de diálogo con el empresariado donde, asimismo, estén presentes responsables de las áreas de Comercio del Ayuntamiento y Junta de Andalucía.