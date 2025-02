El Metro de Sevilla levantará con obras la Macarena desde junio de este año

Las obras del Metro de Sevilla (línea 3 Norte) van a levantar las avenidas principales de la Macarena que lindan con el Hospital Virgen Macarena a partir de junio de este mismo año y se prolongarán durante 46 meses. Ayuntamiento y Junta prometen que los cortes de tráfico no serán totales en estos tres años y ocho meses de ejecución.

Esta es la información de primera mano que han recibido esta semana un grupo de 40 comerciantes de los 100 del barrio incluidos en el inventario de afectados por esta obra en la primera reunión tras las quejas del gremio. Presidieron la reunión Álvaro Pimentel (delegado de Movilidad) y Eduardo Gutíérrez (director de Infraestructuras) por parte del Ayuntamiento de Sevilla y de la consejería de Fomento, respectivamente.

Este viernes 7 de febrero, el Ayuntamiento promete exponer los detalles de esta obra en la Junta del Distrito Macarena.

Las obras del Metro afectan a Doctor Fedriani, San Juan de Ribera, Doctor Marañón -entrada de Urgencias del Hospital Macarena- y Doctor Leal Castaño. Los trabajos comenzarán en junio de este año con el desvío de instalaciones y canalizaciones previas para la estación Hospital Virgen Macarena, situada en el cruce de esas cuatro avenidas.

Los comerciantes de la zona no están contentos con las ayudas económicas que promete el Ayuntamiento como compensación por las pérdidas previstas. Se trata de una ayuda de hasta 400 mensuales que el Ayuntamiento quiere dar a los comerciantes como compensación por los meses o años que los negocios estarán afectados por las obras. "Lo que ofrecen no está a la altura del impacto que nos va a causar la obra del Metro. Queremos que la ayuda sea total, no un caramelo. No vamos a poder mantener nuestros comercios tantos meses. A ver cuántos negocios pueden sobrevivir cuando acaben las obras", recalca Daniel Astolfi, de bicicletas Astolfi, en Doctor Fedriani. El gremio contratará a un bufete para analizar el impacto de la obra.

Las administraciones aseguran que se están estudiando posibles ayudas basadas en indicadores de impacto, como la proximidad a la obra, el tipo de comercio y el acceso peatonal. La cuantía se calculará dependiendo de estos indicadores.

Para la organización del paso de peatones en el barrio, según las administraciones, se mantendrá el acerado actual y se añadirá un carril por cada sentido en el lugar donde actualmente están los aparcamientos de superficie y el carril bici. Estos carriles serán exclusivos para transporte público, emergencias y residentes. Pero habrá momentos en que se reduzca el paso a un solo carril libre, avisa la Junta. Daniel Astolfi propuso que estos carriles también puedan ser utilizados por vehículos particulares, aunque sin aparcamientos.

Cronograma previsto

* Desvíos de instalaciones existentes (líneas eléctricas, agua y saneamiento): Se llevarán a cabo desde junio de 2025 hasta marzo de 2026.

* Construcción de pantallas y losa de la estación del Hospital Macarena: Esta fase se desarrollará desde octubre de 2025 hasta noviembre de 2026.

* Construcción de pantallas y losa en la zona norte (hacia San Lázaro): Se realizará desde mayo de 2026 hasta octubre de 2027.

* Construcción de pantallas y losa en la zona norte y túnel bajo el aparcamiento (hacia la Macarena): Esta fase se extenderá desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2028.

* Trabajos subterráneos: Se llevarán a cabo desde mediados de 2026 hasta inicios de 2029, cuando se espera que finalicen. Para estos trabajos, se habilitará una zona de entrada con una rampa de acceso situada en la esquina de Dr. Fedriani con la Avenida de San Lázaro.

Zonas de Carga y Descarga

* Se eliminarán los aparcamientos en la calle Diamante y la calle Topacio para habilitar zonas de carga y descarga.

* Se crearán aparcamientos provisionales con transporte público gratuito. Aún está por definir la ubicación de estos aparcamientos y la frecuencia del transporte público.

Oficina de Atención al Ciudadano

* Se habilitará una oficina de atención al ciudadano en la zona. Los asistentes solicitaron que esta oficina sea ágil y tenga una línea directa con las administraciones.

* Se promete un sistema de comunicación mediante WhatsApp para informar sobre los cortes y desvíos previstos durante la obra.